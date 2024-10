Governador realiza visita técnica às obras do pátio da Linha 6-Laranja

O governador Tarcísio de Freitas visitou nesta segunda-feira (30) as obras do Pátio Morro Grande, da Linha 6-Laranja do metrô. Na ocasião, ele acompanhou o andamento dos trabalhos nos túneis que vão levar as composições ao pátio e na futura área de manutenção dos trens que atenderão a linha. As obras do local já estão 67,5% concluídas e serão entregues em 2026.

“Temos 9 mil pessoas mobilizadas nessa obra, a maior em execução na América Latina. Quando pronta, vai atender mais de 600 mil pessoas. Hoje a viagem entre a Brasilândia e o centro de São Paulo é de 1 hora e meia, e a gente vai conseguir fazer esse percurso em 23 minutos. É um projeto de grande repercussão em termos de mobilidade e sustentabilidade”, afirmou o governador.

O cronograma prevê o funcionamento da linha entre as estações Brasilândia e Perdizes em 2026. Já o trecho de Perdizes a São Joaquim está previsto para ser concluído até outubro de 2027.

Linha 6-Laranja

A nova Linha 6-Laranja é também conhecida como “Linha das Universidades”, por passar próximo a diversas instituições de ensino, como Centro Universitário São Camilo, PUC-SP, FMU, FAAP, Mackenzie, Unip e Uninove. A obra conta com investimento de mais de R$ 19,1 bilhões.

Com 15,3 quilômetros de extensão e 15 estações, a expectativa é que a Linha 6-Laranja transporte mais de 630 mil passageiros por dia entre as estações Brasilândia e São Joaquim, reduzindo para apenas 23 minutos este trajeto que hoje é feito de ônibus em cerca de 1h30min.

Além disso, essa é a maior obra de infraestrutura em execução atualmente na América Latina. O empreendimento é uma parceria público-privada (PPP) do Governo do Estado de São Paulo com a Concessionária Linha Universidade (Linha Uni), com geração de mais de dez mil empregos. Após a finalização das obras, o ramal metroviário será operado pela concessionária por 19 anos.

SP nos Trilhos

O projeto Linha 6-Laranja faz parte do programa SP nos Trilhos do Governo de São Paulo, que prevê a expansão do transporte de passageiros por linha férrea no estado, incluindo projetos de trens intercidades (TICs), trens metropolitanos, metrô e VLT (Veículos Leves sobre Trilhos). O objetivo é viabilizar um transporte ainda mais eficiente, seguro e sustentável, promovendo melhorias na mobilidade para milhões de paulistas.

O programa busca fomentar o uso da malha ferroviária existente no estado, especialmente em trechos ociosos ou com baixa capacidade, além de incentivar soluções sustentáveis, conectando a capital ao interior e ao litoral. Isso significa mais investimentos, geração de emprego e renda, e incentivo ao turismo.

Atualmente, o SP nos Trilhos conta com mais de 40 empreendimentos, com estimativa de investimento superior a R$ 190 bilhões e mais de 1 mil km de malha férrea.