Governador inaugura nova sede da Força Tática da PM no centro de São Paulo

As ações do Governo de São Paulo para reforçar a segurança na região central da capital e combater a criminalidade ganham um importante reforço a partir desta quinta-feira (1). O governador Tarcísio de Freitas inaugurou a sede própria da Companhia de Força Tática do 7º Batalhão Metropolitano da Polícia Militar na rua Vitória, com atendimento 24 horas e presença permanente nas regiões da República e dos Campos Elíseos.

“A Força Tática vai ficar mais próxima do que a gente acredita ser importante para fazer as nossas operações de segurança pública. Policiamento ostensivo é fundamental e terá reforço nos pontos críticos, não vamos dar trégua ao crime”, afirmou Tarcísio. “Ao longo do tempo, o centro foi sendo esquecido e degradado, mas sabemos o tamanho de nossa responsabilidade. Temos fé que é possível reverter essa situação em uma iniciativa que vai envolver várias dimensões de atuação”, acrescentou.

A cerimônia teve a participação do vice-governador Felicio Ramuth, o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, comandantes da PM e delegados da Polícia Civil, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deputados, vereadores, autoridades estaduais e municipais, agentes das forças de segurança, além de comerciantes e moradores da região.

Antes da unidade própria da República, a Força Tática ocupava parte da sede do 7º Batalhão Metropolitano da PM na avenida Angélica, em Higienópolis. Com a transferência, as imediações da Praça da República e dos Campos Elíseos ganham mais segurança com a presença permanente de equipes especializadas em patrulhamento tático motorizado, com viaturas de maior porte e reforço de armamentos e equipamentos.

“Estamos entregando à população e aos policiais militares uma importante estrutura que faz parte do nosso plano estratégico não só para o patrulhamento, mas para completar com cada vez mais unidades de segurança nesta região. O centro é prioridade na nossa gestão”, declarou o secretário Guilherme Derrite.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, cerca de 5 milhões de pessoas transitam diariamente na área de atuação do 7º Batalhão Metropolitano, que abrange bairros como República, Santa Ifigênia, Consolação, Bela Vista, Sé, Liberdade e Higienópolis. O efetivo da Força Tática na região é de 48 policiais e 16 veículos, sendo seis motocicletas.

O investimento para o funcionamento da nova sede será de R$ 2,4 milhões ao longo do contrato de aluguel por cinco anos. O imóvel tem três andares com alojamentos, academia, banheiros ao público, salas de operação, vagas de estacionamento, reservas de armas e ambientes adaptados para pessoas com deficiência.

É a segunda instalação da PM inaugurada pela gestão Tarcísio de Freitas no centro da capital em menos de cinco meses. Em 2023, a região também recebeu a nova sede da 2ª Companhia do 7º Batalhão Metropolitano, na rua Dom José de Barros, na República. A unidade tem efetivo de 144 policiais e apoio de 24 veículos.

Mais policiais nas ruas

A chegada das novas unidades policiais reforça o compromisso da gestão estadual de restaurar a sensação de segurança no centro da capital. Nas próximas semanas, a região terá mais de 600 policiais nas ruas com o término da Operação Verão nos municípios do litoral.

Simultaneamente, o Governo do Estado está elaborando medidas como a contratação de PMs aposentados e temporários para funções administrativas, o que poderá fazer com que o total de agentes de segurança na região central chegue a 2 mil ao longo dos próximos meses.