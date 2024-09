Governador e prefeito de São Paulo marcam presença na abertura da ISC Brasil 2024

A abertura oficial da 17ª edição da ISC Brasil, o maior evento de segurança integrada e eletrônica do país, teve como destaque a participação do Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o Prefeito da Cidade, Ricardo Nunes. Durante a cerimônia, ambos falaram sobre a utilização de novas tecnologias para a segurança do estado, ressaltando o Programa Smart Sampa, maior e mais completo sistema de vigilância feito por câmeras inteligentes da cidade de São Paulo.

Segundo o Nunes, a ISC Brasil é um exemplo de como discutir tecnologia e inovação são essenciais para a segurança pública, especialmente porque esses são temas de grande interesse para a sociedade.

“Recentemente, visitei o Smart Sampa, onde a Polícia Militar utiliza tecnologias avançadas não apenas para garantir a segurança das pessoas, mas também para cuidar da zeladoria da cidade. Temos obtido conquistas importantes, como a integração de sistemas com órgãos de segurança, e estamos investindo tanto em equipamentos quanto na valorização dos agentes de segurança pública, para que se sintam motivados e capacitados a atender a população com excelência”, finaliza.

Para o Governador, a ISC Brasil é um local onde é possível compartilhar e entender as tecnologias mais modernas na área de segurança, especialmente em um momento em que o Brasil está focado em discutir a segurança pública.

“Estamos avançando em um cenário em que o crime se torna cada vez mais sofisticado. Nossa prefeitura está realizando o maior investimento da história com o Smart Sampa, e nós, do Governo, também estamos fazendo o maior investimento de todos os tempos com o desenvolvimento da ferramenta Muralha Paulista. Essa iniciativa conecta todos os dados em uma nuvem, utilizando Inteligência Artificial para otimizar o combate à mobilidade criminal. Por isso, a ISC Brasil está na vanguarda do que há de mais moderno para o setor”, complementa.

A cerimônia também contou com a presença do Secretário de segurança pública do estado de São Paulo, Guilherme Muraro Derrite, que falou sobre a importância do evento e das novas oportunidades para manter a cidade mais segura, como a assinatura do decreto do programa Muralha Paulista, que será o arcabouço tecnológico, com o objetivo de integrar os produtos do mercado com a segurança pública.

Palestras sobre tecnologia marcam o primeiro dia

O primeiro dia do evento também foi marcado por palestras na área de conteúdo, a ISC Brasil Conference, que teve a participação de Daniel Sibille, Vice-Presidente de Compliance LATAM da Oracle, na palestra “IA e Blockchain: Potencializando o Gerenciamento de Riscos Corporativos com Novas Tecnologias”.

Já a área expo da ISC Brasil, apresenta mais de 100 marcas expositoras, oferecendo soluções e produtos voltados para segurança eletrônica, privada, e pública, como: equipamentos de automação, câmeras de vigilância, consultoria, controle de acesso, prevenção, software, VMS, analytics, centrais de monitoramento, telecomunicações, veículos especiais de proteção, drones, robôs e inteligência artificial

No período também foi realizada a premiação New Products & Solutions (NPS), que destacou os principais produtos e soluções de segurança no Brasil. Com mais de 15 categorias, o evento contou com diversos especialistas, que avaliaram os principais recursos tecnológicos oferecidos pelas empresas participantes ao mercado, e teve como vencedor Alfa Sense, com a solução Fence Lite Max.

A feira acontece até quinta-feira, dia 5 de setembro, no Distrito Anhembi, e ainda receberá a participação de grandes nomes do setor de segurança integrada.

SERVIÇO

Evento: 17ª edição da ISC Brasil e ISC Brasil Conference

Data: de 3 a 5 de setembro de 2024.

Local: Distrito Anhembi.

End.: Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana – São Paulo (SP)

Informações e Inscrições: Link