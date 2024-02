Governador do Pará visita Eletra e conhece futuros ônibus elétricos do BRT de Belém

O governador do Pará Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan visitaram a fábrica da Eletra, na sexta (2/02), para conhecer os ônibus elétricos que atenderão a região metropolitana de Belém.

Serão 40 e-Bus 100% brasileiros da Eletra, que integrarão o BRT da região metropolitana da capital paraense. Eles têm 12,1m (Básico), piso alto, capacidade para 75 passageiros e um cadeirante, com autonomia de até 250km.

Os veículos são zero emissão de poluentes, silenciosos, confortáveis, com ar-condicionado, wi-fi e USB para carregar celulares.

Durante uma viagem no e-Bus, dirigido pela presidente da Eletra, Milena Romano, o governador e sua vice puderam experimentar o veículo.

“Estou aqui, com a vice-governadora Hana, visitando a fábrica da Eletra, fábrica 100% nacional, que produz ônibus elétrico 100% brasileiro, indústria brasileira, que gera empregos no país”, disse o governador.

“Aqui nós compramos os ônibus do BRT, os primeiros ônibus elétricos zero emissão, que atenderão os municípios da região metropolitana: Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará”.

“Já no início segundo semestre, nossos ônibus começarão a chegar ao BRT Metropolitano promovendo a integração do transporte e proporcionando qualidade na mobilidade.”

“Belém está se preparando, com sustentabilidade, para a COP30, em 2025. Em respeito às pessoas, estamos cuidando do transporte coletivo na região metropolitana”, completou Barbalho.

Os ônibus têm tecnologia de tração elétrica e integração Eletra, carroceria Caio eMillennium, motor elétrico e baterias WEG – todas elas empresas brasileiras – e chassis Mercedes Benz, fabricados em São Bernardo do Campo (SP).

LINHA COMPLETA

Ao longo de 2023, a Eletra apresentou ao mercado a mais completa linha de ônibus elétricos da América Latina, todos fabricados no Brasil com tecnologia nacional.

São seis novos modelos, desenhados para atender às diferentes características topográficas e urbanas das cidades brasileiras e latino-americanas.

E mais o e-Trol, um trólebus com ampla autonomia sem contato com a rede aérea, produzido especialmente para operações em vias segregadas e BRT (bus Rapid Transit).

Os ônibus elétricos Eletra são o resultado da parceria da Eletra com algumas das principais empresas de transporte público sustentável no Brasil.

10m – Midi (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG).

12,1m – Básico (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

12,5m (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

12,8m – Padron (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

15m (chassi Scania, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

21,5m – Articulado (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG).

Toda a Linha Eletra é produzida numa área industrial de 27 mil m² na Via Anchieta, São Bernardo do Campo, coração industrial da Grande São Paulo.

A nova fábrica entrou em operação em maio de 2022 e tem capacidade de produzir 150 ônibus elétricos/mês, ou até 1.800/ano, podendo aumentar essa produção em 50%, dependendo da demanda.

A ampliação das instalações faz parte de um plano de investimentos cujo objetivo é posicionar a empresa como a principal indústria nacional de veículos elétricos pesados.



FICHA TÉCNICA DO e-BUS 12,1M – PISO ALTO

Características do Veículo Veículo (metros) 12,1 Modelo Elétrico Puro Propulsão Motor elétrico Fonte de energia principal Baterias Freio elétrico com regeneração para as baterias Tipo Kers Autonomia (km) 250 Velocidade máxima (Km/h) 60 Capacidade de Rampa programada (%) 17 Capacidade de passageiros sentados 29 Capacidade de passageiros em pé 45 PPD 1 Motorista 1 Direção Hidráulica Suspensão Pneumática Freios Elétrico e Pneumáticos Ar condicionado Sim

Chassi Fabricante Mercedes Modelo/Tipo O 500M (Elétrico) Piso alto Comprimento (mm) 11787 Largura (mm) 2.094 Distância do Solo (a informar)Capac. Máxima do 1º eixo PBT (kg) 36 a 46 cm7131 Capac. Máxima do 2º eixo PBT (kg) 13560 Capac. Máxima PBT Total (kg) 20691 Redução do eixo trator 7,71:1 Rodas Alumínio Pneus Radial – 295/80 R 22,5 Suspensão Pneumática integral Sistema de direção Hidráulica Freios de serviço Pneumático Sistema elétrico (V-DC) 24 Baterias auxiliares 12 V/230 Ah (02 unidades) Carroceria Fabricante Caio Modelo/Tipo e-Millennium piso alto Comprimento (mm) 12.155 Largura (mm) 2.550 Altura (mm) 3.450 Balanço dianteiro (mm) 2.925 Balanço traseiro (mm) 3.620 Entre eixos (mm)Capacidade de passageiros/cadeirante 5.95075 + mot. Nº de portas 4 sendo, 2 lado esquerdo, 2 lado Direito Peso PBT (kg) 20691 Sistema elétrico (Vcc) 24 Ar condicionado elétrico Fabricante Songz Modelo LMD-VI-BNTD Capacidade máxima de refrigeração (BTU/h) 120.000 Tensão Input mínimo e máximo (V-DC) 450 – 900 Gás refrigerante R407C Motor Elétrico de Tração Fabricante WEG Modelo 250L Tipo Trifásico de Indução Potência nominal (kW/CV) 200/272,11 Potência máxima (1minuto) (kW/CV) 400/544,22 Voltagem (V-AC) 440 -660v Torque Nominal/Máximo (Nm) 1900/3560 Rotação Nominal/Máxima (RPM) 1180/2600 Transmissão Sem transmissão, motor direto ao diferencial com eixo cardan Localização Balanço traseiro entre longarinas Refrigeração água

Inversor de tração Fabricante WEG Modelo CFW800 Refrigeração água