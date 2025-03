Governador do Pará destaca relevância da COP30 e homenagem da Grande Rio à Amazônia

O governador do estado do Pará, Helder Barbalho, participou neste sábado (1) de um evento no barracão da Acadêmicos do Grande Rio, localizado na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. A renomada escola de samba, originária de Duque de Caxias, prestará homenagem ao Pará durante o desfile deste ano com o enredo intitulado “Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”.

Durante a visita, Barbalho esteve acompanhado da primeira-dama, Daniela Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan Tuma e do senador Omar Aziz (PSD-AM). O governador se integrou aos ritmistas da bateria e expressou seu entusiasmo ao beijar a bandeira paraense, simbolizando seu orgulho pela homenagem recebida.

“É uma grande satisfação ver o Pará se destacando em um patamar tão elevado, mostrando ao mundo que somos uma terra rica em cultura, floresta e humanidade”, declarou Barbalho.

O enredo apresentado pela Grande Rio irá celebrar as tradições culturais e a espiritualidade que permeiam a Amazônia paraense, ressaltando suas lendas, rios e biodiversidade. Essa escolha temática surge em um contexto significativo, já que o estado está se preparando para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), programada para novembro na cidade de Belém.

“O olhar do mundo está voltado para nós, curioso sobre as experiências vividas na Amazônia e no estado do Pará”, ressaltou o governador. “Devemos aproveitar essa atenção como uma oportunidade para impulsionar o turismo, a economia da floresta e práticas sustentáveis que deixem um legado positivo para nosso povo.”

O samba-enredo da Grande Rio é uma obra composta por artistas paraenses e inclui referências às pororocas — fenômeno natural emblemático da região — além de evocar aspectos da religiosidade e cultura popular local. “É um samba excepcional, possuindo tanto qualidade quanto grandeza, produzido por talentos paraenses”, celebrou Barbalho.

A apresentação da Grande Rio ocorrerá na Marquês de Sapucaí na terça-feira (04) de Carnaval, onde será a terceira escola a se apresentar na noite. O desfile levará à avenida a força vibrante da Amazônia e a riqueza cultural do Pará.