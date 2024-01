Governador de Goiás, Caiado passa por cirurgia na próstata

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi submetido, na manhã desta quarta-feira (17), a uma cirurgia a laser após aumento da próstata.

Caiado foi diagnosticado com hiperplasia prostática benigna, segundo boletim médico divulgado nas redes sociais do governador. Segundo a nota, essa condição é caracterizada pelo aumento do tamanho da próstata, condição comum em homens com mais de 50 anos.

A cirurgia é considerada de baixa complexidade. O procedimento foi conduzido “sem intercorrências”, de acordo com o boletim, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

O comunicado ainda diz que o governador “está bem, consciente e orientado”. Caiado continuará em observação pela equipe médica para acompanhamento da recuperação.

CIRURGIA NO CORAÇÃO

O governador de Goiás já havia sido internado no último dia 8 por outro motivo. Ele também ficou no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Caiado deu entrada no hospital para fazer exames de revisão de uma cirurgia no coração realizada em dezembro de 2022. Segundo a assessoria de imprensa do governador, a internação já estava prevista.

Hospital disse que os exames não demonstraram alterações.