Google Chrome começa a restringir cookies de terceiros neste ano

O Google Chrome iniciou neste mês de janeiro (2024) os testes do novo recurso que limita e restringe o acesso de sites aos cookies de terceiros. A novidade já tinha sido anunciada em dezembro (2023) e, por enquanto, chega apenas a uma pequena parcela dos usuários. Porém, a big tech já declarou que pretende expandir o bloqueio de cookies no seu navegador para todas as pessoas ainda nesse ano. Chamado de Proteção antirrastreamento, o projeto faz parte da iniciativa Privacy Sandbox do Google que busca proteger a privacidade e os dados dos usuários.

O que são os cookies de terceiros?

No contexto digital, os cookies são dados criados e armazenados nos navegadores quando o usuário acessa um site. Ou seja, quando uma pessoa visita uma página na web, informações sobre suas atividades online ficam salvas pelo navegador. Os dois tipos de cookies existentes são: os cookies primários que permanecem armazenados somente no site visitado e os cookies de terceiros que são armazenados por um serviço que opera em diferentes sites.

Essas informações são utilizadas de diversas formas para rastrear, personalizar e aprimorar a experiência do usuário, como salvar os dados cadastrados para auxiliar no login, por exemplo. Além disso, os cookies de terceiros são fundamentais para a veiculação de anúncios publicitários, uma vez que possibilitam exibir anúncios segmentados e relevantes. Por exemplo, ao pesquisar por uma marca de celular ou entrar em um site especializado, o usuário passa a encontrar vários anúncios na internet com esse tema. Isso acontece porque os cookies permitem que os sites identifiquem os interesses do público e direcionem anúncios personalizados.

Como funcionará o bloqueio de cookies no Google Chrome?

No último dia 4 (janeiro/2024), o Google começou a testar o novo recurso de Proteção antirrastreamento. O projeto integra o conjunto de soluções da iniciativa Privacy Sandbox. O intuito da empresa com a iniciativa é aprimorar a privacidade dos usuários na internet com ferramentas que possam proteger as suas informações e proporcionar um controle maior sobre a utilização dos seus dados. Então, em busca desse propósito, o Google declara que está lançando esses recursos para “limitar a capacidade de rastrear atividades entre diferentes sites”.

Os usuários participantes do bloqueio de cookies de terceiros serão escolhidos aleatoriamente. Se for selecionada, a pessoa receberá uma notificação ao abrir o Chrome no computador ou em um dispositivo Android. A restrição será executada de modo padrão e limitará o rastreamento das ações do usuário. Caso um site não funcione sem cookies de terceiros e o Chrome identifique problemas de acesso, como o recarregamento da página diversas vezes, por exemplo, o navegador mandará um alerta e disponibilizará a opção para reabilitar temporiamente os cookies de terceiro no site em específico.

Nesse momento inicial, a ferramenta irá atingir 1% dos usuários do Google Chrome no mundo todo, mas será expandida posteriormente. Segundo a companhia de tecnologia, o objetivo é implementar o bloqueio dos cookies de terceiros gradualmente para todas as pessoas a partir do segundo semestre de 2024.

Apesar do foco no usuário, o Google afirma que o Privacy Sandbox também busca “fornecer as ferramentas necessárias para empresas e desenvolvedores manterem negócios digitais bem sucedidos”. Dessa maneira, mesmo com o bloqueio de cookies de terceiros, a companhia vai continuar auxiliando a segmentação de publicidades. Por meio do Topics, o Google agrupa os interesses do usuário em tópicos limitados e definidos com base nos sites que a pessoa visita. Depois, esses tópicos são compartilhados com os anunciantes anonimamente, preservando a privacidade do usuário.

