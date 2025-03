Gómez sofre lesão ligamentar no joelho e desfalca Palmeiras na ida da final

O zagueiro Gustavo Gómez não estará presente na partida de ida da final do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras enfrentará o Corinthians. A ausência do defensor se deve a uma entorse no joelho direito, sofrida durante um treinamento na última quarta-feira.

Exames realizados após a lesão confirmaram danos no ligamento colateral do jogador. Em resposta à situação, o atleta já deu início ao tratamento no Núcleo de Saúde e Performance do clube alviverde.

Com isso, a participação de Gómez na primeira partida, marcada para este domingo no Allianz Parque, está definitivamente descartada. Além disso, fontes consultadas pelo UOL indicam que a probabilidade de ele estar disponível para o jogo de volta, agendado para o dia 27 em Itaquera, também é considerada baixa. Contudo, a boa notícia é que a lesão não exigirá intervenção cirúrgica, permitindo assim um tratamento conservador.