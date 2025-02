Golpistas utilizam sites falsos de leilão para enganar compradores de veículos

Recentemente, criminosos têm utilizado a internet para aplicar golpes em pessoas que desejam adquirir veículos por meio de leilões. Um dos casos mais notórios envolve Ingrid Seixas Vieira, uma vendedora de quentinhas da Baixada Fluminense, que foi vítima dessa fraude ao tentar realizar a compra de um carro para o seu trabalho.

Ingrid sempre sonhou em ter um veículo e, após economizar dinheiro, viu uma oportunidade através de um site que seu genro lhe apresentou. “Havia uma oferta tentadora de um carro a um preço acessível, então entrei no link”, relata a mulher. No entanto, essa decisão acabou se revelando uma armadilha.

Mesmo diante de algumas suspeitas, a vendedora fez uma proposta de aproximadamente R$ 40 mil pelo automóvel. Os golpistas confirmaram o lance e solicitaram um pagamento inicial.

Após clicar na opção do carro, Ingrid recebeu um e-mail informando que tinha sido contemplada e que deveria realizar o pagamento até às 16 horas daquele dia, sob pena de multa de R$ 5 mil por desistência. “Fui pressionada a ir ao banco para completar a transação”, detalha.

Durante as interações com os golpistas, uma mulher que se identificou como ‘leiloeira Bianca’ persuadiu Ingrid a efetuar o pagamento. Quando a vítima expressou dificuldades para transferir o valor total, os criminosos manipularam a situação, permitindo que parte do montante fosse enviada via PIX e o restante por transferência bancária.

Infelizmente, o dinheiro foi transferido para as contas dos golpistas. Foi apenas horas depois, auxiliada por uma amiga, que Ingrid percebeu ter sido enganada.

Determinada a buscar justiça, ela compareceu à delegacia com um pen-drive contendo todo o histórico da negociação. O caso foi registrado como estelionato; até o momento, nenhuma prisão foi efetuada. Além disso, Ingrid tentou reestabelecer contato com os fraudadores, mas sem sucesso.

A ação dos golpistas não se restringe apenas à criação de sites falsos semelhantes aos oficiais. Eles também contatam pessoas que já participaram de leilões legítimos oferecendo oportunidades enganosas. Em outro incidente relatado, um homem que estava habituado a comprar veículos em leilões caiu na armadilha ao acreditar que uma oferta de R$ 18 mil era legítima. “Marcaram para eu retirar o carro às 11h30 da manhã. Quando liguei antes, ninguém atendia mais”, contou ele.

O advogado Alexandre Matos alertou sobre os riscos associados aos leilões online: “Os leilões verdadeiros ocorrem apenas em sites oficiais e não há pressão por parte dos leiloeiros para que pagamentos sejam feitos rapidamente. É crucial verificar se os pagamentos são realizados para empresas e não para contas pessoais”.

A Polícia Civil está investigando ambos os casos; a 57ª DP (Nilópolis) cuida do episódio envolvendo Ingrid, enquanto a 74ª DP (Alcântara), em São Gonçalo, apura o outro caso mencionado. As autoridades estão em busca de informações que ajudem a elucidar as fraudes.

O Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro reafirmou seu compromisso em proteger os interesses dos consumidores e alertar sobre os perigos dos leilões fraudulentos.