Golpistas que lucraram com pedidos de doações falsas às vítimas de enchente no RS são presos em SP

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (20), uma operação contra uma quadrilha que lucrou com pedidos de doações falsas às vítimas do desastre climático no Rio Grande do Sul. Até agora, dois homens, de 28 e 30 anos, foram presos na zona leste de São Paulo. Oito mandados de busca e apreensão são cumpridos.

Conforme as investigações, a dupla criou um site para ofertar a distribuição de água por meio de caminhões-pipa nas cidades gaúchas, atingidas pelas enchentes. Os golpistas divulgavam a ação para receber contribuição financeira, mas o serviço não era prestado às vítimas.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investigou os suspeitos, que agiam no estado paulista, e teve apoio da 2ª Delegacia de Polícia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo, para cumprir os mandados.

Pelo menos 30 policiais civis da DCCiber participam da ação, que segue em andamento. Computadores e celulares foram apreendidos. Estima-se que os envolvidos conseguiram quase R$ 50 mil com o golpe.

O caso foi registrado na Divisão de Crimes Cibernéticos, onde os dois suspeitos permaneceram presos.