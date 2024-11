Golpistas espalham mensagens falsas sobre suspensão ou cassação da CNH

Em diversas regiões do Brasil, cidadãos têm reportado o recebimento de mensagens fraudulentas via SMS e aplicativos como WhatsApp. Essas mensagens, que incluem o nome do destinatário, alegam a suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e solicitam dados pessoais. Curiosamente, até pessoas que não possuem CNH têm sido alvo desse golpe.

Os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) enfatizam que se trata de um golpe e esclarecem que não enviam mensagens desse tipo. A recomendação é para que os cidadãos ignorem e não cliquem nos links dessas comunicações enganosas.

Esses links redirecionam para sites fraudulentos que imitam o portal oficial do Governo Federal, o Gov.br. As páginas falsas exibem formulários solicitando informações pessoais e apresentam boletos e QR codes para pagamento de taxas fictícias. Além disso, listam infrações inexistentes com opções para “regularização”.

Os Detrans reiteram que não fazem contato com motoristas por meio de SMS, e-mail ou chamadas telefônicas. Todas as notificações oficiais são entregues por correspondência via Correios e publicadas no Diário Oficial do respectivo estado.

A orientação primordial é que ao receber tais mensagens, os usuários as apaguem imediatamente. Para qualquer dúvida ou esclarecimento, recomenda-se acessar os canais oficiais: o site do Detran estadual, o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, que fornece acesso a informações sobre infrações relacionadas ao condutor e ao veículo, ou buscar atendimento presencial.

Para aqueles que já foram vítimas do golpe, a instrução dos Detrans é registrar um Boletim de Ocorrência.