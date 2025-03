Golpes financeiros aumentam no carnaval

Os golpes financeiros, que frequentemente ocorrem através de aplicativos de mensagens, se tornaram uma ameaça comum no cotidiano dos brasileiros e durante o carnaval não é diferente. Dentre os crimes mais recorrentes estão a clonagem de cartões, empréstimos fraudulentos e estelionatários se passando por conhecidos, como amigos ou parentes.

De acordo com o professor do curso de Direito da Faculdade Pitágoras, Leonardo Barbosa, durante as festas e, especialmente durante os blocos de rua, é essencial redobrar os cuidados ao realizar compras de alimentos e bebidas para não cair em golpes ou identificar ações criminosas e agir rapidamente para minimizar os danos. “Apesar do esforço das instituições em fortalecer a segurança digital e orientar os consumidores, o foco dos criminosos está na distração das vítimas. Por isso, é crucial compreender as modalidades de fraude e agir de forma informada”, afirma o advogado.

Leonardo revela que são várias as modalidades de golpe e que medidas simples podem ser cruciais para evitar os prejuízos. “Uma medida simples, mas eficaz, é reduzir o limite das transações via Pix, protegendo-se de transferências não autorizadas. Importante ressaltar que o dono do cartão nunca deve entregá-lo diretamente ao vendedor, principalmente em locais não habituais ou em vias públicas. Os criminosos podem se disfarçar de comerciantes, memorizar a senha durante a transação, trocar o cartão, causando prejuízos significativos. Outro ponto, é nunca aceitar realizar um pagamento se o visor da maquininha estiver danificado ou apagado, pois isso pode esconder o valor real da compra”, explica.

Além disso, é fundamental ativar controles de segurança nos dispositivos móveis, como:

Autenticação multifatorial;

Ocultação e proteção dos aplicativos bancários (no caso de dispositivos Apple, ative o controle assistivo);

Proteção contra roubo em aparelhos Android;

Recursos de localização e bloqueio remoto do dispositivo, sempre previamente configurados.

O que fazer após cair em um golpe?

Caso a fraude seja identificada, a vítima deve imediatamente comunicar amigos e familiares, evitando novas tentativas de golpe. Além disso, é fundamental alterar as senhas de serviços bancários, e-mails e outras plataformas sensíveis. O registro de um boletim de ocorrência, seja online ou na delegacia, também é imprescindível para processar os estornos e recuperar valores, como no caso de cartões clonados. Consultar um advogado pode ser útil nesse processo.

Cartão clonado: como agir rapidamente

Ao perceber compras suspeitas ou transações não autorizadas, a recomendação é entrar em contato com o banco o mais rápido possível para bloquear ou cancelar o cartão. O banco será responsável por iniciar a apuração do caso e, se comprovada a fraude, restituir o valor perdido.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a vítima tem direito a ser reembolsada integralmente em caso de compras realizadas de forma fraudulenta. Para evitar essas situações, é importante nunca compartilhar os dados do cartão por mensagens, evitar clicar em links enviados por aplicativos de mensagens ou SMS, e manter sempre o antivírus atualizado no celular e no computador.