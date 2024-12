’Golpe do amor’: operação prende bando envolvido com sequestro e extorsão na zona oeste de SP

Uma operação da Polícia Civil realizada nesta quinta-feira (5) prendeu três integrantes de uma quadrilha que aplicava o “golpe do amor”. Os suspeitos criavam perfis falsos de mulheres em aplicativos de relacionamento e atraim as vítimas para falsos encontros, onde eram sequestradas.

Em julho deste ano, um homem caiu no golpe dos criminosos. Ao chegar no local do encontro, a vítima foi sequestrada e permaneceu por horas em cárcere privado. Ele ainda foi obrigado a realizar transações bancárias no cativeiro sob ameaça do bando.

A 2ª Delegacia Antissequestro investigava o crime e identificou os autores. Na data de hoje, com apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Grupo Especial de Reação (GER), do Serviço Aerotático e da 1ª Divisão Antissequestro, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na capital.

Todos os suspeitos foram localizados em suas casas no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. Com eles foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos possivelmente utilizados na prática criminosa.

Ainda durante a mesma operação, um homem que participou de uma tentativa de sequestro seguido de extorsão também foi preso no mesmo bairro. No final de julho, ele estava com mais três pessoas que abordaram o veículo da vítima que estava parado no semáforo.

Os suspeitos roubaram os pertences do motorista e fugiram. Dias depois, os assaltantes começaram a ameaçar e extorquir a vítima. Em novembro, um dos suspeitos já havia sido capturado no município de Olho D’Água (AL).

“As duas organizações estão associadas. Os envolvidos começaram a atuar este ano, eram bem estruturados, mas conheceram o trabalho da Polícia Civil de São Paulo”, disse o delegado Fábio Nelson, da Divisão Antissequestro, durante coletiva de imprensa.

Todos os quatro presos envolvidos nos dois crimes tinham entre 22 e 25 anos. Eles têm passagens pela polícia por tráfico de entorpecentes, violência doméstica e receptação. O bando responderá por crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa.