‘Golpe do amor’: 3 suspeitos são presos na capital após sequestro e extorsão

Três homens, de 20, 26, e 51 anos, foram presos em flagrante na quinta-feira (6) acusados de aplicar o “golpe do amor”, onde criminosos criam perfis falsos em aplicativos de relacionamento e marcam um encontro com a vítima para depois realizar o sequestro no local combinado. Os suspeitos foram presos em Jaraguá e na Brasilândia, na zona norte da capital.

Uma equipe da PM, já ciente do sequestro, fazia o policiamento na região quando ao se aproximar de um carro, o motorista iniciou a fuga. Após breve acompanhamento, o suspeito foi abordado no bairro Jaraguá, não sendo encontrado nada ilícito.

No entanto, a vítima, que viu a movimentação policial, pediu ajuda. Ela contou que conseguiu fugir do cativeiro e apontou o motorista do carro como um dos envolvidos no crime.

O homem ainda contou que o restante do bando estava armado. Eles roubaram o celular, a carteira e a obrigaram ele a realizar transferências bancárias.

Pelo sinal do GPS do celular, foi possível localizar o endereço do cativeiro, que ficava na Brasilândia. No local, dois suspeitos foram detidos. Um segundo carro e mais de 200 porções de drogas, entre maconha, haxixe e cocaína foram apreendidas. Um terceiro conseguiu fugir e segue como procurado.

O caso foi registrado como roubo de veículo, extorsão de pessoa, tráfico de drogas, localização e apreensão de veículo e objeto no 72° Distrito Policial (Vila Penteado). A autoridade policial solicitou à Justiça a conversão das prisões em flagrante para preventiva. O caso segue em investigação para a localização do quarto envolvido.