Golpe da maquininha: polícia de SP prende homem com 450 cartões bancários

Policiais Civis prenderam em flagrante um homem de 38 anos na noite de sábado (10), nas proximidades do Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, com mais de 450 cartões bancários. A região estava movimentada por causa da segunda noite dos desfiles das escolas de samba.

Os investigadores estavam em diligências para combater delitos patrimoniais, especialmente furtos de celulares e fraudes com cartões bancários, devido a grande aglomeração de foliões e vendedores ambulantes pelo local.

Por volta das 23 horas, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita em meio aos populares. Assim que eles perceberam a aproximação dos agentes, correram no meio da multidão, mas os investigadores conseguiram abordar um deles, que ainda tentou se desfazer de uma bolsa que carregava. No interior dela havia 452 cartões bancários de diferentes instituições bancárias, além de uma máquina de cartão.

Entre os cartões apreendidos, os policiais localizaram dois que tinham boletim de ocorrência anterior, um por roubo em junho do ano passado, e o outro por furto, em setembro. O restante do material foi apreendido e encaminhado à perícia para dar prosseguimento à pesquisa.

O suspeito detido foi indiciado por receptação e teve a prisão em flagrante decretada. Segundo a Polícia Civil, ele possui antecedentes criminais.

Balanço das ocorrências de sábado

A Polícia Civil prendeu sete pessoas ontem que estavam praticando crimes durante os blocos de Carnaval na cidade de São Paulo. As ocorrências foram registradas durante a tarde. A identificação dos suspeitos foi possível por causa da contribuição dos agentes que atuavam nas imediações dos blocos carnavalescos.

Em um dos casos, os policiais identificaram uma mulher que estava escondendo os celulares furtados. Durante a revista, foram localizados na bolsa dela 18 aparelhos e outros quatro escondidos na roupa. Ela foi conduzida até a delegacia onde o caso foi registrado.

Ao todo, os agentes conseguiram recuperar 55 aparelhos até o início da noite. As ocorrências foram registradas nas delegacias das regiões onde os blocos estavam concentrados.

Já a Polícia Militar informou que, até as 20 horas, foram registrados 21 chamados de ocorrências. Os números refletem as ações de segurança desenhadas para os dias de Carnaval. Além do reforço no efetivo de policiais, com cerca de 20 mil agentes, há o emprego de diversos equipamentos, como helicópteros e drones.