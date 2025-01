Golfinho é encontrado morto na Praia das Gaivotas em Itanhaém

Um golfinho foi encontrado sem vida na Praia das Gaivotas, localizada em Itanhaém, no litoral paulista. O cetáceo, que era uma fêmea juvenil da espécie Tursiops truncatus, comumente conhecida como nariz-de-garrafa, apresentava um tamanho de 2,85 metros e pesava cerca de 190 quilos.

De acordo com informações do Instituto Biopesca, a remoção do animal ocorreu por volta das 6h da manhã de segunda-feira (30). Após ser encontrado, o golfinho foi levado para realização de uma necropsia. Contudo, devido ao estado avançado de decomposição, não foi possível identificar a causa da morte.

Ainda que a causa exata do falecimento do golfinho permaneça indefinida, o Instituto Biopesca ressaltou que os animais marinhos frequentemente enfrentam riscos associados à atividade humana. Entre os fatores mencionados estão a pesca predatória e a poluição dos oceanos, além de influências naturais que podem impactar esses mamíferos.

O Instituto Biopesca realiza o monitoramento do litoral entre as cidades de Peruíbe e Praia Grande. Para reportar situações envolvendo animais marinhos vivos ou mortos, a população pode entrar em contato através dos números 0800-642-3341 ou pelo WhatsApp (13) 99601-2570.