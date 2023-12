Goleiro Ter Stegen passa por cirurgia para tratar lombalgia e desfalca Barcelona por três meses

O que o torcedor do Barcelona temia se concretizou. As dores nas costas de Ter Stegen se agravaram e o goleiro precisou ser submetido a uma cirurgia para tratar de uma lombalgia. O procedimento ocorreu nesta sexta-feira e o camisa 1 desfalca o time por três meses.

“O jogador do time principal, Marc ter Stegen, foi submetido a uma cirurgia com sucesso para problemas na região lombar. O procedimento foi realizado pela Dra. Amélie Léglise sob supervisão do Serviço Médico do clube, na Clínica Desportiva Bordeux Merignac. Ele está fora e sua recuperação determinará sua disponibilidade”, informou o clube catalão.

A volta está prevista apenas para março, já na reta final da próxima temporada. Ter Stegen havia desfalcado o Barcelona contra Rayo Vallecano Porto e Atlético de Madrid após sair com muitas dores da partida diante do Alavés e se torna um gigante desfalca para Xavi, que o define como “melhor goleiro do mundo na atualidade.”.

Sem Ter Stegen, no qual a seleção alemã também espera por uma recuperação rápida, o Barcelona escalou Iñaki Peña nas últimas rodadas. O espanhol mostrou-se seguro, mas há preocupação caso também tenha problemas, já que os dois reservas que se revezaram no banco, Astralaga e Cárdenas, são ainda bastante inexperientes

Classificado com antecedência às oitavas da Liga dos Campeões e na terceira posição do Espanhol, quatro pontos atrás de Real Madrid e Girona, o Barcelona não pensa em ir ao mercado por um novo goleiro. A Expectativa é por uma recuperação rápida de Ter Stegen.

Enquanto isso, o clube se prepara para os compromissos com Girona, no domingo, em sua casa, depois contra Antwerp, no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões, dia 13, e Valencia e Almería, fechando o ano no Espanhol.