Goleiro Paulo Mazoti chega para reforçar elenco do Azulão

Natural de Ribeirão Pires e com vinte e quatro anos de vida o jovem Paulo Mazoti já se encontra em treinamento com o elenco do São Caetano que disputa a Copa Paulista 2024.

Como principais características o atleta se destaca pela sua qualidade técnica e velocidade na composição do time com a bola.

“Estou feliz em poder colaborar com essa equipe de tanta tradição e importância no futebol”, declarou o goleiro.