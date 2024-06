Goleira de hóquei e executiva; conheça Shivon Zilis, mãe do 12º filho de Elon Musk

A economista Shivon Zilis ganhou destaque após a revelação de que ela deu à luz o 12º filho de Elon Musk. A executiva começou a carreira na IBM e na Bloomberg, onde trabalhou em startups internas. Depois, virou diretora de operações e projetos especiais da Neuralink, uma startup fundada por Musk em 2017.

A empresa tenta construir uma interface cérebro-computador que ajudaria pessoas com lesões traumáticas a operar eletrônicos com a força do pensamento.

Zilis tem em sua bagagem muita experiência com Inteligência Artificial, já que em 2016 trabalhou no conselho administrativo da OpenAI, fundada por Musk. Essa foi a empresa que lançou o ChatGPT.

Nos anos seguintes, trabalhou na Tesla também na área de inteligência. Segundo o site Business Insider, a mãe de três filhos com Musk cresceu em Ontário, no Canadá, e também foi goleira de hóquei no gelo do time da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, onde se formou em 2008 em economia e filosofia.

Zilis também e adepta dos esportes radicais como tirolesa e escalada no gelo.

NASCIMENTO DO 12º FILHO

O empresário Elon Musk compartilhou que sua mulher, Shivon Zilis, deu à luz novamente no começo deste ano, mas não revelou o nome nem o gênero da criança. O bebê é o 12º filho do bilionário.

O nascimento foi mantido em segredo por Musk e acabou sendo revelado após várias especulações da imprensa norte-americana. O parto tornou-se público na sexta-feira (21), pela Bloomberg.

Logo em seguida, o proprietário da X (antigo Twitter) rebateu a informação em entrevista ao site Page Six. Ele disse que divulgar um comunicado sobre o nascimento do filho seria “bizarro” e que toda a família dele e da economista estavam cientes da gravidez.

Musk e Zilis já eram pais de Strider e Azure, nascidos em 2021. Os gêmeos chegaram apenas um mês antes de o bilionário e a cantora Grimes, sua ex-mulher, terem Exa Dark Siderael gerada por uma barriga de aluguel. Os dois também são pais de X (nascido X AE A-12), de 4 anos, com quem o magnata foi visto no Super Bowl deste ano.

Outros herdeiros de Musk são os gêmeos Griffin e Vivian e os trigêmeos Kai, Saxon e Damian, frutos da relação com a ex-mulher Justine Musk. O filho mais velho do ex-casal, Nevada, teve morte súbita dez semanas após nascer.