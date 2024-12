Goldentyre conquistou oito títulos em 2024

Desde que chegou ao Brasil há dois anos pelas mãos da 2W Motors, a Goldentyre vem ganhando terreno e mostrando o diferencial quando a palavra de ordem é alta performance. Seja para enfrentar lama, terra, cascalho ou terrenos rochosos, os pneus da marca italiana vêm recebendo cada vez mais elogios dos pilotos pela confiabilidade, aderência em pisos cedo ou molhados, frenagem e durabilidade. E o resultado foram sete títulos nos campeonatos nacionais (Hard Enduro, Enduro, Motocross, Arena Cross) e um no Latino Americano de Hard Enduro, em 2024, aliado ao talento dos pilotos da PowerHusky Husqvarna/Itaminas e as motocicletas da Husqvarna.

Após uma temporada desafiante, a equipe foi Campeã no Campeonato Brasileiro de Hard Enduro com Rigor Rico (Gold) e Benê Coser (Silver); um título no Campeonato Brasileiro de Enduro com Humberto Machito (E35 e Open geral); dois no Campeonato Brasileiro de Motocross com Lorenzo Ricken (65cc) e Pietro Fraga (50cc); e no Arena Cross Lorenzo e Pietro foram campeões nas respectivas categorias. Já o título internacional foi conquistado por Rigor que foi Campeão Latino Americano de Hard Enduro (Gold), na Costa Rica.

Entre os pilotos que defenderam a equipe a aprovação foi total, por ser ideal para quem busca a melhor performance em situações adversas. Trata-se de uma marca premium desenvolvida por campeões mundiais como Graham Jarvis (Hard Enduro), Carlos Campano e Clement Desalle (Motocross), entre outros.

Maurício Fernandes é piloto de Rali, Enduro, Hard Enduro e Motocross (Bicampeão do Sertões, Campeão Brasileiro de Rally Baja e passagens marcantes no Rally Dakar, Six Days, Redbull Romaniacs) e antes de ser empresário, sócio-diretor do grupo 2W Motors e chefe de equipe tem a visão de competidor. “Sempre quando eu precisava de pneus de alta performance precisava buscar lá fora. Em 2017 conheci a Goldentyre por meio do Graham Jarvis durante o Redbull Minas Riders e fiquei impressionado com a performance, durabilidade e desempenho bem superior em relação a outras marcas. Daí resolvemos representar a marca. Os pilotos ficaram muito satisfeitos e o resultado desta temporada fala por si só”, destaca Fernandes, que foi o melhor brasileiro na Iron com a sexta posição, no Red Bull Romaniacs, na Romênia, considera a prova de Hard Enduro mais bruta do mundo.

“Sem dúvida os pneus da Goldentyre me ajudaram muito nas competições. A minha estreia com a Husqvarna foi no Latino Americano e foi a primeira vez que andei com os pneus também e fui campeão da prova. Acho muito interessante que a marca ofereça variações de compostos e medidas, assim utilizo um modelo para o Prólogo e outro para prova que é mais macio, por exemplo. É um pneu de performance, linha premium e super indico”, elogia o mineiro Rigor Rico que pilota uma TE300. Multicampeçao de Hard Enduro conquistou os títulos Brasileiro e Latino Americano na Gold pela PowerHusky, em 2024.

Piloto de Socorro (SP), Benê Coser, levou a equipe para o lugar mais alto do pódio na Silver na temporada de estreia na PowerHusky com a TE300: “É um pneu que traciona demais e me ajudou muito, me deu todo o conforto e a estabilidade para a gente chegar onde chegou. Em várias provas ofereceu tração e constância que fizeram a diferença e é um pneu que funciona demais para todos os tipos de terreno.”

Já Humberto Machito vem do Motocross e esse ano liderou de ponta a ponta seu primeiro Campeonato de Enduro no Brasil com uma FE350. “Tanto os pneus quanto os mousses fizeram total diferença, porque tivemos corridas em diferentes condições (chuva, terreno seco, pedras, raízes) e em todas trabalharam muito bem e deram uma confiança extra. Eu tenho mais dificuldade para andar nas pedras porque venho de anos de Motocross e tive a confiança que precisava. Copia muito e gruda demais nas pedras. Quanto mais difícil ficava o terreno parecia que o pneu se adaptava cada vez melhor”, diz o venezuelano que conquistou o título na E35 e Open geral em 2024, é tricampeão Latino Americano de Motocross, Campeão Brasileiro do Arena Cross e também Campeão de Supercross, na Argentina.

Já no Motocross, a nova geração veio forte e está aprendendo desde cedo, que os diferenciais de um equipamento de ponta que apresenta confiabilidade e durabilidade faz toda a diferença.

“Fiquei muito feliz com a performance dos pneus, tivemos uma resposta bem positiva para minha categoria. Já tinha usado outras marcas mas me encaixei muito bem com os da Goldentyre que me ajudou a ter muita performance também”, conta o catarinense Lorenzo Ricken (TC65), Campeão Brasileiro de Motocross e Campeão Arena Cross (65cc), que há algumas semanas, na Flórida (EUA), venceu a final da 65cc (7-9) Limited do Mini O´s, ao conquistar essa vitória inédita para o Brasil.

Pietro Fraga enfatizou principalmente a resistência. “Nem se compara aos outros. É muito mais largo, mais alto e maior. Dá para passar nos obstáculos pequenos com mais facilidade. Tem mais tração e meu pai disse que fizemos a temporada inteira com apenas dois jogos de pneus, é muito bom mesmo”, diz o minero que garantiu dois títulos nesta temporada – Campeão Brasileiro de Motocross e do Arena Cross (50cc) com uma TC50.

Modelos – Seja para Hard Enduro, Enduro, Rali, Motocross, Baja, há um modelo específico para cada necessidade. Entre as linhas comercializadas no Brasil estão: GT 723, GT 216, GT 369, GT 333, GT 232N e G-Mousse. O GT232N pode ser usado nos mais variados tipos de terrenos – lama, piso macio ou areia -, é versátil, proporciona desempenho e longevidade em níveis que não eram possíveis com um pneu médio macio. Já para rali, entre as opções estão o GT 723 RH, GT 333N e GT 216 para ganhar performance nos mais diversos tipos de piso.

“Desde o início apostamos nesta marca premium e foi muito bem recebida no mercado brasileiro, principalmente no mercado off-road, mas também trabalhamos com pneus para big trail. Além da linha G-Mousse, que é resultado de anos de desenvolvimento, pesquisas e testes e fabricada com polímeros de última geração”, explica Raul Fernandes Jr, sócio-diretor da 2W Motors.

Sobre a Goldentyre – Empresa de origem italiana que produz pneus para motocicletas e oferece uma gama completa de produtos projetados especificamente para atender pilotos profissionais e entusiastas. A Goldentyre passou a se projetar no mundo off-road a partir da aposta na inovação, assim como na qualidade dos seus produtos é conhecida pela alta performance no hard enduro e desenvolvida por multicampeões como Graham Jarvis, Jonny Walker, Clement Desalle e Carlos Campano. A partir de 2015 Marco Carribotti se tornou o novo proprietário e introduziu um novo modelo de negócios por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Carribotti é um piloto profissional e desenvolveu todos os Goldentyre e a linha X-Products que revolucionaram o conceito de pneus off-road e mousses. Está presente em mais de 40 países, sobretudo na Europa, América do Norte, América do Sul, Austrália, África do Sul e Ásia. Em 2017 a sede foi transferida para o Reino Unido. Instagram: @goldentyre_brasil

Sobre a 2W Motors – O grupo é comandado pelos irmãos Raul e Maurício Fernandes, empresários com longa trajetória no segmento de duas rodas e representa atualmente no país sete marcas com tradição europeia no segmento de motocicletas, triciclos, bicicletas e pneus. Em 2015 trouxeram a Husqvarna Motorcycles e, desde então, estão com duas Concept Stores, uma na capital paulista e outra, em Belo Horizonte (MG). Foram pioneiros ao abrir a primeira concessionária da marca britânica Royal Enfield, em 2017, no Brasil e, até o primeiro semestre de 2023, as duas únicas concessionárias na capital paulista eram do grupo. Ingressaram no mercado de bicicletas elétricas com a marca premium italiana Fantic, em 2020. Um ano depois foi a vez da KTM Bikes aterrissar por aqui, a marca austríaca com 58 anos de tradição. A Piaggio chegou no início de 2022 com os Apes (triciclos) que fazem parte da cultura italiana desde 1948. O grupo também atua no segmento de pneus e representa as também italianas Goldentyre e CEAT. Em 2023, passaram a comercializar no país também as motos Fantic e, neste ano, os produtos da espanhola S3 Parts. O Centro de Distribuição e Montagem da 2W Motors está localizado em Araquari (SC). Informações e sites de as marcas Clique Aqui