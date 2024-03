Golden State Warriors tentou pegar LeBron James

A temporada 2023/2024 da NBA — a principal liga de basquete do planeta — segue a todo vapor. Porém, fora das quadras, os times também se mexeram. Um dos movimentos mais significativos foi o do Golden State Warriors.

A franquia da Califórnia tentou tirar LeBron James do Los Angeles Lakers. No entanto, a tentativa fracassou, pelo menos até o momento.

Tentativa de levar LeBron James para a equipe de São Francisco

Certamente, o sonho de todo amante do basquete é ver LeBron James e Stephen Curry vestindo a mesma camisa na NBA. A tentativa do Golden State Warriors em levar LeBron James aconteceu na última janela de trocas — encerrada no início de fevereiro, no dia 8.

A informação acima foi dada pelos jornalistas norte-americanos Adrian Wojnarowski e Ramona Shelburne, ambos da ESPN. Segundo a dupla, a negativa veio por parte não só do Los Angeles Lakers, como também do próprio LeBron James.

A conversa começou quando Draymond Greem, jogador dos Warriors, falou com o seu empresário, que é o mesmo de LeBron James. Depois, o proprietário do Golden State entrou em contato com o proprietário do Los Angeles. Não houve acerto.

Outra franquia que pensou em levar James para a sua equipe foi o Philadelphia 76ers. Não está descartada a possibilidade de 76ers e de Warriors (@warriors) fazerem novas propostas em um futuro próximo.

Números de LeBron James e Stephen Curry

Atualmente, neste momento da temporada, LeBron James e Stephen Curry contam com bons números. Confira a seguir:

LeBron James – média de 25 pontos, 7.2 rebotes e 7.9 assistências para os companheiros do Los Angeles Lakers. O seu impacto nas partidas é de 16.4%. Os melhores jogadores da liga têm uma média de 20%.

Stephen Curry – média de 27 pontos, 4.2 rebotes e 5.1 assistências para os companheiros do Golden State Warriors. O impacto deste atleta nas partidas é de 14.1%.

Caso um dia estes dois jogadores atuem pela mesma equipe, sem dúvida alguma, será uma das duplas mais poderosas da história da NBA. Possivelmente, os dois irão atuar juntos na seleção dos EUA para as Olimpíadas de 2024.

