Golden Square Shopping terá o primeiro evento de adoção de 2024 no próximo sábado

O Golden Square Shopping, em parceria com a ONG 100% PROTEÇÃO, realiza este sábado (17/02) a primeira edição de 2024 do evento de Adoção Pet. Cerca de 30 animais, filhotes e adultos, estarão no piso L2 em frente a Vivara, em busca de uma família.

Para adotar, os novos tutores precisarão ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de endereço. Além disso, todos passarão por triagem e precisarão assinar um termo de permissão do contato dos voluntários que irão acompanhar o bem-estar dos pets.

A ação faz parte do calendário fixo do shopping e visa conscientizar a população sobre o combate ao abandono e estimular a guarda responsável dos bichos de estimação. Este mês, a Beauty Golden – Estética Pet se junta à causa e vai dar um vale banho para cada pet adotado chegar no novo lar cheiroso e bem cuidado.

Serviço

Evento de Adoção Pet

Data: Sábado, 17 de fevereiro

Horário: das 10h às 18h

Local: Golden Square Shopping – Avenida Kennedy, 700/São Bernardo – Piso L2, em frente a Vivara Gratuito