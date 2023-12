Golden Square Shopping tem horário especial em dezembro

O Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo, altera seu horário de funcionamento visando oferecer mais comodidade e segurança para os clientes que desejam fazer suas compras de Natal e aproveitar as opções de lazer e gastronomia do empreendimento.

Entre os dias 15 e 23 de dezembro o shopping terá uma hora a mais de atendimento ao público e ficará aberto até às 23h (com exceção do domingo, 17). Já no dia 24 de dezembro, o empreendimento funcionará das 10h às 18h e no dia de Natal a operação é facultativa.

Após as festividades, o shopping volta a operar no horário regular até o dia 30. Já na véspera do ano novo o atendimento será até às 16h.

Aventura Solidária

Mais uma vez o Golden Square se une à ONG Ação Cidadania em prol da campanha Natal Sem Fome. Este ano a meta do shopping é arrecadar 7 toneladas de alimentos não perecíveis que serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade e para estimular a participação dos clientes, o empreendimento fechou uma parceria com o Jurassic Park Burger Restaurant.

Para participar dessa aventura exclusiva inspirada no clássico de Steven Spielberg, os consumidores precisam baixar o app do Golden, resgatar o voucher e validar no balcão de troca localizado no Piso L3, mediante a doação de um 1k de alimento. Os cupons são limitados e o acesso à experiência também está condicionado a compra de um combo. Para conhecer o menu, que inclui opções para vegetarianos, acesse o cardápio.

Também é possível apoiar a campanha através da tradicional promoção de fim de ano do shopping que irá sortear 3 vales-compras de até R$ 5 mil. A mecânica funciona da seguinte forma: a cada R$350 em compras o participante ganhará um cupom eletrônico para concorrer aos sorteios e ao doar quatro quilos de alimentos recebe números da sorte em dobro. Para mais informações e regulamento completo, acesse o site do Golden Square.

Programação especial

Para embalar os passeios e compras de fim de ano apresentações de corais e peças de teatro e shows gratuitos acontecem no palco do Diversão na Praça (piso L3). Confira a agenda:

Aqueles que quiserem curtir as atrações de pertinho podem resgatar um voucher pelo aplicativo do shopping para ter acesso à área VIP em frente ao palco.

A programação conta ainda com atrações para crianças como piano interativo, escorregador, estação para escrever cartinhas para o Papai Noel e uma roda gigante. O acesso para a atração e ao espaço vip estão condicionados à doação de 1kg de alimento não perecível por participante que serão somados aos donativos para a ação Natal Sem Fome.

Serviço:

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário de funcionamento especial

15 e 16 de dezembro das 10h às 23h

17 de dezembro das 10h às 22h

18 a 23 de dezembro das 10h às 23h

24 de dezembro das 10h às 18h

25 de dezembro – facultativo

26 a 30 de dezembro das 10h às 22h

31 de dezembro das 10h às 16h

Celebrando Memórias Inspiradoras – campanha promocional

Quando: Até 24 de dezembro

Para mais informações e regulamento completo, acesse https://www.goldensquareshopping.com.br/

Passeio na Roda Gigante

Quando: Até 02 de janeiro de 2024

Onde: Piso L1 em frente a Riachuelo.

Horários: Horário de funcionamento do Shopping

Valor: Evento 100% gratuito, mediante fila online e doação de 1kg alimento não perecível por participante. Para acessar a fila envie uma mensagem para (11) 3135-4148

Diversão na Praça

Quando: Conforme programação

Onde: Praça de alimentação, piso L3.

Horários: Conforme programação

Valor: Evento 100% gratuito, acesso ao espaço VIP em frente ao palco mediante resgate de cupom no app e doação de 1kg alimento não perecível por participante.

15/12 – Bruno Mars Cover com Johnny Matos – 20h00

16/12 – Coral Igreja Presbiteriana Santo André – 20h30

17/12 – Festival de Bandas Escola Regência – 14h00

21/12 – Concerto de Natal – 20h00

22/12 – Yellow Coldplay Tribute Brazil – 20h00

23/12 – Teatro de Natal – 16h00

29/12 – Nirvana Cover Brasil – 20h00