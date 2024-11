Golden Square Shopping promove festa alemã com gastronomia típica e música ao vivo

Nesta sexta (22), a partir das 18h, o Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo, realiza a primeira edição da OktoberGolden. O evento que celebra a cultura alemã faz parte das comemorações de aniversário do shopping e traz uma experiência completa com gastronomia típica, danças tradicionais e música ao vivo.

Durante a festa os visitantes poderão provar pratos exóticos, como espetinho de jacaré e javali, além das clássicas salsichas alemãs, joelho de porco e chucrute, harmonizados com diversas opções de cervejas e chopes artesanais, gin e vinho – e tudo isso com entrada gratuita.

Na programação musical, o classic rock será representado por Dani Figuer, enquanto Banda Sete Cidades e Absolute Queen farão tributo à Legião Urbana e Queen e enriquecendo a experiência cultural, o grupo de dança TIROL Schuhplatter.

No sábado (23), a festa também abre espaço para sommeliers e entusiastas da cerveja artesanal mostrarem suas habilidades durante o concurso “Cervejeiro do Oktobergolden”.

Programada para ocorrer em outubro, mês em que o Golden completou 11 anos, a festa foi adiada seguindo as recomendações da Defesa Civil devido as fortes chuvas previstas para data original. Sendo assim, a escolha de realizar o evento em novembro foi para a segurança dos clientes e estende as comemorações do centro comercial.

Serviço:

Oktober Golden

Quando: 22,23 e 24 de novembro

Horário: Sexta das 18h às 22h, sábado das 12h às 22h e domingo das 12h às 20h

Onde: Piso G6

Evento com entrada gratuita

Programação

22/11 (sexta) das 18h às 22h

18h – Abertura DJ

20h – Legião Urbana Tributo com Banda Sete Cidades

23/11 (sábado) das 12h às 22h

12h – Abertura DJ

15:30h – Concurso “Cervejeiro do Oktobergolden”

17h – Apresentação de bandas da School of Rock

20h – Absolut Queen

24/11 (domingo) das 12h às 20h

12h – Abertura DJ

14h – Grupo de dança TIROL Schuhplatter

15h – Living in sin (Bon Jovi)

18h – Dani Figuer (Classic Rock)