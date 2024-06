Golden Square Shopping promove Feira de Adoção de Animais

O Golden Square Shopping, localizado em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, promove mais um evento de adoção em parceria com o Instituto Caramelo neste sábado (22).

Cerca 40 de animais, entre cães e gatos, filhotes e adultos – alguns deles resgatados da região Sul do país – estão em busca de um novo lar. Para integrar a nova família, todos os animais foram castrados, vacinados, vermifugados e microchipados. Além disso os tutores conversam com as veterinárias do instituto para entenderem o caso clínico do seu novo melhor amigo.

Para adotar é necessário ser maior de 21 anos, ter condições de arcar com os custos para o cuidado correto do pet, ter segurança na casa/apartamento para recebê-los, portanto fotos de janelas e portões de acesso serão solicitadas para comprovar a segurança dos animais.

“Em parceria com Instituo Caramelo conseguimos dar visibilidade para a causa animal e a importância da adoção. Ter um animal de estimação é assumir um compromisso que requer responsabilidades diárias, mas em troca, também se ganha um novo companheiro de vida que está pronto para rechear a casa com muita alegria”, comenta Renann Mendes, gerente de marketing do Golden Square.

A feira será realizada das 10h às 18h, no piso L2. Os interessados irão passar por uma entrevista e assinar um termo de compromisso, onde se comprometem em garantir o cuidado necessário aos peludos.

Instituto Caramelo

Serviço:

Evento de Adoção Pet

Data: 22/06

Das 10h às 18h

Local: piso L2 (ao lado da Petz) – Golden Square Shopping. Av. Kennedy,700 Bairro Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP