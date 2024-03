Golden Square Shopping celebra Dia Internacional da Mulher com eventos gratuitos

O Golden Square Shopping preparou uma programação especial e toda gratuita para celebrar o Dia Internacional da Mulher. As atividades terão início no dia 8 de março (sexta-feira), com a inauguração de um espaço dedicado ao projeto Mulheres de Barro e Flores, no qual os visitantes poderão conhecer e adquirir as peças desenvolvidas pela Associação Cerâmicas Baluarte.

A parceria surgiu com o intuito de dar visibilidade ao trabalho da associação que, através da criação de peças artesanais exclusivas, visa o empoderamento feminino a partir da geração de renda, do desenvolvimento local e da consciência ambiental.

Já no domingo, 10 de março, é a vez das pequenas descobrirem um pouco mais sobre o legado de “Mulheres Que Mudram O Mundo”. Trazendo uma abordagem lúdica, o teatrinho na praça embarca em uma jornada pela vida e conquistas de Malala, a menina que queria ir para escola e Wangari Maathai, a mulher que plantou milhares de árvores para inspirar a nova geração a sonhar alto e continuar transformando a sociedade.

Para completar a agenda especial, na segunda-feira (11), o movimento Mulheres Brilhantes ABC e a Bascoy Trend apresentam o evento “Elas Por Elas”. Helena Phison e Carolina Bascoy comandam uma pragramação voltada para empreendedorismo feminino e marketing digital que contará com workshops, palestras e homenagens às empreendedoras da região. O encontro acontece no palco da praça de alimentação a partir das 17h e para participar é preciso se inscrever pelo aplicativo do shopping.

Serviço – Mês da Mulher no Golden Square Shopping

Endereço: Av. Kennedy, 700, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo

Espaço Mulheres de Barro e Flores

Quando: a partir de 08 de março, durante o horário de funcionamento do shopping.

Segunda a sexta das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h

Local: piso L2 (ao lado XX)

Teatrinho Mulheres Que Mudaram o Mundo

Quando: Domingo, 10 de março, às 16h

Local: piso L3, praça de alimentação

Evento gratuito. É possível reservar vagas para assistir à apresentação da àrea VIP em frente ao palco pelo aplicativo do shopping.

Elas por Elas por Mulheres Brilhantes do ABC e Bascoy Trend

Quando: Segunda, 11 de março, à partir das 17h

Local: piso L3, praça de alimentação

Evento gratuito. Para participar é necessária inscrição prévia pelo aplivativo do shopping.