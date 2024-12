Golden Square realiza evento de adoção pet neste sábado

O Golden Square Shopping promove neste sábado (7) um evento de adoção de cães e gatos com objetivo de conscientizar a população sobre adoção responsável, principalmente durante as festas de final de ano onde muitos tutores acabam abandonando os animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) existem mais de 30 milhões de animais abandonados no Brasil.

O evento, acontece das 10h às 17h, no piso L2 ao lado da PETZ e contará com animais filhotes e adultos que foram resgatados pela União de Proteção Animal do Grande ABC. Todos estarão castrados, vacinados e vermifugados.

Para adotar, os novos tutores precisarão ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de endereço. Além disso, todos passarão por triagem e precisarão assinar um termo de permissão do contato dos voluntários que irão acompanhar o

bem-estar dos bichinhos de estimação.

Serviço

Evento de adoção de cães e gatos

Data: Sábado, 7 de dezembro

Horário 10h às 17h

Local: Golden Square Shopping – Avenida Kennedy, 700/São Bernardo – Piso L2, ao lado da PETZ

Gratuito