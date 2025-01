Golden Square promove festival gastronômico com descontos e benefícios exclusivos pelo app

A segunda edição do Festival Appetitoso do Golden Square já tem data para acontecer. De 27 de janeiro a 02 de fevereiro, o setor de gastronomia do shopping oferecerá descontos e benefícios exclusivos para diversos restaurantes, entre eles Beco Hexagonal, Calle 54, Coco Bambu, Pecorino e Outback.

Durante o festival, o menu executivo do Coco Bambu, que inclui entrada (bruschetta de tapioca ou de camarão), prato principal individual (camarão mucuripe, camarão internacional ou carne de sol do sertão) e sobremesa individual (mini pudim ou mini cocada), saí por R$ 69,90.

Para aproveitar essas e outras ofertas como filé de Saint Peter com risoto limone e banoffe exclusivo do Pecorino de 79,90 por 69,90, 15% de desconto em qualquer prato do Outback (exceto rodízio) e ainda ganhar uma poção mágica na compra de um burguer do Beco Hexagonal basta baixar o aplicativo do Golden Square – disponível para IOS e Android – resgatar o voucher e se deliciar no polo gastronômico mais completo do ABC.

Entre as opções para enfrentar o calor do verão, compre um copinho de gelato Davvero médio e leve o grande, se refresque com milkshake selecionados de 500ml de 22,00 por 18,00 da Milky Moo ou receba 10% de desconto no açaí e sorvete do Mundo di Chocolate.

Para consultar a lista completa de lojas e restaurantes participantes assim como as condições gerais de cada benefício acesse o aplicativo do Golden Square Shopping.

Serviço:

Festival Appetitoso 2ª edição

Quando: De 27 de janeiro a 02 de fevereiro

Consulte todas as ofertas e condições gerais de cada benefício no aplicativo do Golden Square Shopping

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP