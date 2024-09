Golden Square divulga agenda musical com shows às sextas e sábados

Em setembro o Golden Square, shopping referência em entretenimento e lazer na região do ABC, intensifica a programação musical com shows em dose duplas, às sextas e sábados.

Às sextas as apresentações acontecem sempre a partir das 20h como parte da agenda do “Diversão na Praça”. O destaque do mês será Johnny Matos, o maior cover de Bruno Mars no Brasil, no dia 20.

Além do pop, o rock vai brilhar no palco com tributo a Cazuza e covers de Bon Jovi e Pink Floyd. Confira abaixo agenda completa do Diversão Na Praça:

06/09 – 20h – Tributo Bon Jovi l Living In Sin Bon Jovi Cover

13/09 – 20h – Cazuza Tributo l Fábio Exagerado Cazuca Cover

20/09 – 20h – Johnny Matos l Bruno Mars Cover

27/09 – 20h – Pink Floyd Cover l Echoes Pink Floyd São Paulo

Para aqueles que quiserem curtir as atrações de pertinho, o shopping reserva a área de frente para o palco. Para acessar o espaço VIP é preciso baixar o aplicativo do Golden Square – disponível no Google Play e Apple Store – e resgatar um voucher de participação. A agenda conta ainda com o espetáculo de dança com Bele Fusco no dia 21.

Voz e Violão no Jardim do Golden

Outra novidade na programação do Golden Square são os shows ao estilo “voz e violão” que acontecerão todos os sábados do mês, das 15h às 18h, no Jardim do Golden (piso L2, ao lado da Pikurrucha’s).

Para Renann Mendes, gerente de Marketing do empreendimento, essa é uma forma de atender à crescente procura por eventos culturais gratuitos na região.

“De um lado temos o perfil de quem mora e frequenta no ABC e cada vez mais está e busca por opções de lazer e entretenimento próximos à suas casas e trabalho, do outro. Do outro, temos os shoppings se tornando cada vez mais espaços de experiências e encontro e com a nossa programação conseguimos contribuir para que essa demanda seja suprida.”

Serviço:

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Diversão na Praça

Quando: Sextas às 20h

Local: Praça de alimentação, piso L3.

Entrada: Evento gratuito. Acesso à área vip em frente ao palco mediante a reserva no app do Golden Square Shopping + 1 kg de alimento não perecível por participante (exceto sal). É possível assistir aos shows fora da área VIP.

Voz e Violão no Jardim do Golden

Quando: Sábados das 15h às 18h

Local: Jardim do Golden, piso L2. (Em caso de condições climáticas adversas as apresentações serão transferidas para local coberto, em frente ao Go Working, piso L2)

Entrada: Evento gratuito.