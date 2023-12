Golden Square celebra o Natal com programação especial

O Golden Square Shopping celebra a data mais aguardada do ano com uma programação completa para toda a família. As atrações voltadas para o Natal contam com uma roda gigante, piano interativo, escorregador e, claro, uma estação para escrever cartinhas para o Papai Noel.

E falando no bom velhinho, ele fica no shopping até o dia 24 e para garantir a tradicional foto basta acessar o aplicativo do shopping e reservar um horário. Para embalar os passeios, apresentações de corais e peças de teatro gratuitas acontecem no palco do Diversão na Praça (piso L3).

Atendendo à pedidos

Para encerrar o ano em grande estilo, Johnny Matos volta para um bis a pedido dos clientes. Conhecido nacionalmente por ser o melhor cover de Bruno Mars, o artista traz seu espetáculo para o palco do Golden Square na sexta-feira 15 de dezembro.

A programação musical conta ainda com shows das bandas Fever, Yellow Coldplay Tribute Brazil, Nirvana Cover Brasil e Cólica Renal Banda, trazendo os maiores hits de Aerosmith, Coldplay, Nirvana e Mamonas Assassinas.

Um Natal que abraça modernidade e solidariedade

Para aqueles que quiserem curtir as atrações de pertinho, o shopping reserva a área de frente para o palco. Para acessar o espaço VIP é preciso baixar o aplicativo do Golden, Square – disponível no Google Play e Apple Store. Após fazer o cadastro, clique na aba “Eventos” e selecione a apresentação de sua preferência. O app vai gerar um QR Code que será validado pelos promotores no acesso ao evento.

Já para o passeio na roda gigante, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp da Ana, a assistente virtual do shopping, e entrar na fila online para o brinquedo.

O acesso para a atração e ao espaço vip também estão condicionados à doação de 1kg de alimento não perecível por participante. As ações fazem parte da campanha Natal Sem Fome, uma parceria entre os shoppings da rede Ancar Ivanhoe e a Ação Cidadania cujo objetivo é atender as mais de 120 mil famílias cadastradas nos comitês da ONG em 18 estados do Brasil.

Aplicativo também garante desconto no estacionamento

Entre os dias 01 e 03 de dezembro, os clientes que vieram ao shopping terão 50% de desconto no estacionamento. Para aproveitar, é necessário realizar o pagamento via cartão de crédito, pelo aplicativo. A promoção não é válida para Sem Parar, Veloe, Conectcar e Taggy.

Serviço:

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h

Sessão de fotos

Quando: Até 24 de dezembro.

Onde: Piso L2 em frente ao Johnny Rockets

Horários: 13h às 21h (segunda a sábado)

12h às 20h (domingos e feriados)

Dia 24/12 das 10h às 18h

*Pausa para alimentar as renas das 16h às 17h

Valor: Evento 100% gratuito, mediante agendamento pelo aplicativo.

Passeio na Roda Gigante

Quando: Até 02 de janeiro de 2024

Onde: Piso L1 em frente a Riachuelo.

Horários: Horário de funcionamento do Shopping

Valor: Evento 100% gratuito, mediante fila online e doação de 1kg alimento não perecível por participante. Para acessar a fila envie uma mensagem para (11) 3135-4148

Diversão na Praça

Quando: Conforme programação

Onde: Praça de alimentação, piso L3.

Horários: Conforme programação

Valor: Evento 100% gratuito, acesso ao espaço VIP em frente ao palco mediante resgate de cupom no app e doação de 1kg alimento não perecível por participante.

01/12 – Banda Fever (Cover Aerosmith) – 20h00

02/12 – Orquestra Versolato – 11h00

03/12 – Teatro: O Gênio da Lâmpada – 16h30

05/12 – Coral São Carlos – 19h30

06/12 – Coral Lápis de Cor – 19h30

07/12 – Coral Jovem – 19h30

08/12 – Cólica Renal Banda (Tributo Mamonas) – 20h00

10/12 – Coral Adventista – 14h00

11/12 – Coral Esperança | Instituto Vivace – 19h30

13/12 – Coral Sakurá | Instituto Vivace – 19h30

14/12 – Encontro dos Corais | Instituto Vivace – 19h30

15/12 – Bruno Mars Cover com Johnny Matos – 20h00

16/12 – Coral Igreja Presbiteriana Santo André – 20h30

17/12 – Festival de Bandas Escola Regência – 14h00

21/12 – Concerto de Natal – 20h00

22/12 – Yellow Coldplay Tribute Brazil – 20h00

23/12 – Teatro de Natal – 16h00

29/12 – Nirvana Cover Brasil – 20h00