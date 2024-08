Golden Square celebra Dia dos Pais com programação especial

Para celebrar o Dia dos Pais em grande estilo, o Golden Square Shopping realizará “Golden Hour: Dia dos Pais” com operações exclusivas de chop, cerveja e vinho, área de alimentação, música ao vivo e claro, um ponto instagramável para garantir a foto em família.

Com entrada gratuita, o evento acontecerá no Jardim do Golden, localizado no piso L2 (ao lado da Pikurrucha’s) nos dias 10 e 11 de agosto, das 12h às 20h.

Nova Área de Eventos

Com a realização do “Golden Hour: Dia dos Pais”, o Golden Square vai inaugurar uma nova área de eventos, projetada para ampliar os espaços para as atividades culturais e de entretenimento do shopping.

“Nosso intuito é proporcionar novas experiências aos clientes e oferecer, cada vez mais, opções lazer e convivência que promovam conexões e construam memórias afetivas”, explica a Adriely Candido, superintendente do Golden Square.

O Jardim do Golden possui uma estrutura versátil e arquitetura moderna que oferece conforto e aconchego ao ar livre e será o cenário de apresentações ao vivo, exposições de arte, feiras temáticas, workshops e outros.

Serviço – Golden Hour: Dia dos Pais

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Quando: 10 e 11 de agosto, das 12h às 20h – Jardim do Golden (piso L2, ao lado da Pikurrucha’s)

Entrada gratuita