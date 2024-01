Golden Square arrecada 8.281 quilos de alimentos para campanha social

O Golden Square Shopping encerrou no início de janeiro a campanha “Carinho que Inspira”, ação promocional que contou também com um viés solidário e resultou na arrecadação de 8.281 kg de alimentos não-perecíveis para o programa Natal Sem Fome.

Todos os mantimentos foram doados por clientes do centro de compras, que, ao efetuar a boa ação, ganhavam chances extras de participar da promoção que sorteou três vales compras de até R$5 mil. Segundo Renann Mendes, gerente de marketing do empreendimento, a mecânica foi pensada justamente para aproveitar o fluxo e adesão que as ações comerciais geram para atingir a meta de donativos que era de 7 mil kg.

Outra forma de incentivar a participação dos clientes foi por meio das atrações culturais e ativações natalinas que fizeram parte da programação ao longo de novembro e dezembro, cujo valor de acesso era 1kg de alimento não perecível.

Os mantimentos recolhidos foram entregues à ONG Ação da Cidadania e vão beneficiar cerca de mais de 600 famílias. Valdina da Silva, uma das coordenadoras da ONG, acompanhou a retirada dos donativos e comentou sobre a importância da parceria. “Toda família merece ter uma alimentação adequada, por isso agradecemos a todos os envolvidos, ao Golden pelo espaço e esforço, e a todos clientes que contribuíram”.

A voluntária reforça ainda que os trabalhos de assistência social e arrecadação de donativos continuam ao longo do ano. No site da ONG é possível encontrar mais informações sobre como ajudar e detalhes sobre as frentes em que atuam.

No Golden, as ações em prol da comunidade também continuam. Para o executivo participar de uma iniciativa como a campanha Natal Sem Fome e outras que fazem parte do dia a dia do shopping é gratificante e vai de encontro com o objetivo do Golden Square em ser também um agente transformador na sociedade. Para conhecer as parcerias e ações acesse a aba “Responsabilidade Social” no site

Serviço:

Golden Square Shopping

Endereço: Av. Kennedy, 700, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo-SP