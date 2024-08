Golden Square adere à campanha “Seu Pezinho Virou Pezão”

A Apae (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais), em parceria com a Franquia Pezinho e Cia, realiza a campanha ‘O Seu Pezinho virou Pezão’, até 25 agosto. A ação tem por objetivo arrecadar calçados infantis, novos e usados, em bom estado, para serem doados. São 30 pontos de coleta em todo o Brasil. Em São Bernardo do Campo, mais uma vez, a ação social ganhou apoio do Golden Square Shopping.

Está provado que andar descalço, ou utilizar calçados inadequados, pode trazer riscos para a saúde das crianças, como feridas e infecções. Além disso, o uso de sapatos adequados contribui para ajudar no desenvolvimento dos pés, prevenir problemas posturais e reforça a autoestima. Por isso, é importante que as crianças tenham acesso a calçados de qualidade. Daí a importância dessa ação.

“Este é o segundo ano em que o Golden apoia a iniciativa, unindo forças com nossos clientes e colaboradores para ampliar a visibilidade e alcance da campanha”, comenta o gerente de marketing, Renann Mendes. “No ano passado nossa unidade da Pezinho e Cia arrecadou 240 pares de donativos, esperamos ter o mesmo sucesso este ano e até mesmo aumentar o volume de doações”.

Campanha Nacional

São Paulo, Goiás, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins e no Distrito Federal também terão outros pontos de coletas estão nos estados onde vão oferecer toda a logística para receber e destinar os calçados para Apae Depois, os itens separados e embalados, serão entregues nas sedes regionais da Apae Brasil que fará a distribuição. Para mais informações sobre as localidades de recebimento acesse o site oficial.

Serviço

Campanha Seu Pezinho Virou Pezão – São Bernardo do Campo

Data: Até 25 de agosto

Horário: das 10h às 22h

Local: Pezinho e Cia, Golden Square Shopping – Avenida Kennedy, 700/São Bernardo – Piso L2