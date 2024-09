Gol na Champions faz Endrick ampliar lista de marcas e recordes

O gol marcado na vitória do Real Madrid sobre o Stuttgart, na última terça-feira (17), pela Liga dos Campeões, fez Endrick ampliar ainda mais a sua lista de marcas e recordes na carreira.

GOL RESULTA EM DOIS RECORDES

Endrick se tornou o brasileiro mais jovem a fazer um gol na Liga dos Campeões. O camisa 16 do Real Madrid balançou as redes com 18 anos, 1 mês e 27 dias. Ele superou a marca que era de Rodrygo, que marcou com 18 anos, 9 meses e 28 dias, em 2019, também pelo Real.

O atacante também conseguiu uma marca com a camisa do Real. Ele se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo clube espanhol na Champions. Assim como na outra marca, superou Rodrygo.

Endrick valorizou o feito após a partida e falou sobre o ‘sabor’. “Muito feliz. Agradeço a Deus por esta noite incrível, é uma noite que vai ficar marcada para sempre. A Champions tem um gostinho a mais porque é um sonho de criança jogar, e nesta quarta-feira (18) estrear e fazer um gol tem esse gostinho a mais”, disse à TNT Sports.

MARCAS E RECORDES DE ENDRICK NA CARREIRA

Real Madrid

Jogador mais jovem a marcar na Champions League – 18 anos, 1 mês e 27 dias

Jogador mais jovem a marcar com a camisa do clube na Champions League – 18 anos, 1 mês e 27 dias

Estrangeiro mais jovem a marcar com a camisa do Real Madrid no Campeonato Espanhol – 18 anos e 35 dias

3° sul-americano mais jovem a marcar na história do Campeonato Espanhol – 18 anos e 35 dias

Palmeiras

Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro entre atletas com menos de 18 anos – 14 gols

2º maior artilheiro com menos de 18 anos em uma única edição de Brasileiro – 11 gols em 2023

Jogador mais jovem a entrar em campo pelo Palmeiras na história – 16 anos, 2 meses e 15 dias

Jogador mais jovem a fazer gol na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro – 16 anos, 3 meses e 4 dias

Jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras na história – 16 anos, 3 meses e 4 dias

Jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras em Libertadores – 16 anos, 10 meses e 16 dias

4° jogador mais jovem a fazer gol na história da Libertadores – 16 anos, 10 meses e 16 dias

Primeiro jogador da história a conquistar ao menos um título de campeonato pelo Palmeiras em todas as categorias (Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Profissional).

Seleção brasileira

4º jogador mais jovem a entrar em campo pela seleção brasileira na história – 17 anos, 3 meses e 26 dias

5º jogador mais jovem a fazer gol pela seleção brasileira na história – 17 anos, 8 meses e 2 dias

2° jogador mais jovem a disputar uma Copa América pela seleção – 17 anos, 11 meses e 4 dias