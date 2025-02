Gol Linhas Aéreas anuncia mudanças estruturais em suas operações na Argentina

A Gol Linhas Aéreas revelou uma reestruturação abrangente de suas operações na Argentina, programada para iniciar no segundo trimestre de 2025. A medida mais significativa envolve a realocação de voos atualmente operados a partir de Brasília e Belo Horizonte, que deixarão de aterrissar no Aeroporto Internacional de Ezeiza e passarão a utilizar o Aeroparque Jorge Newbery, localizado mais próximo do centro de Buenos Aires.

Além dessa mudança estratégica, a companhia aérea planeja expandir sua malha de voos para destinos como Florianópolis, Recife, Salvador e São Paulo. Em uma movimentação ainda mais direcionada, 60% das frequências de voos provenientes do Rio de Janeiro também serão transferidas para o Aeroparque.

Com essas alterações, a Gol visa proporcionar maior conforto e praticidade aos seus passageiros, facilitando o acesso à capital argentina e reduzindo o tempo de deslocamento até áreas centrais da cidade. A partir de abril, a rota entre Florianópolis e o Aeroparque terá um aumento considerável na frequência, passando dos atuais sete para dez voos semanais.

Embora parte das operações ainda permaneça no Aeroporto de Ezeiza, haverá uma diminuição expressiva no número total de voos semanais, que cairá de 38 para apenas 17. Contudo, algumas rotas específicas continuarão recebendo aumentos nas frequências, como a ligação entre Florianópolis e Ezeiza, que será ampliada de quatro para cinco voos por semana a partir do mesmo mês.

Essas mudanças fazem parte de um plano estratégico da Gol Linhas Aéreas destinado a otimizar suas operações internacionais. O objetivo é melhorar a experiência dos viajantes e tornar os voos para Buenos Aires mais acessíveis e eficientes.