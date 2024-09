GOL inicia a venda de passagens para voos entre Brasília e Bogotá 

A GOL Linhas Aéreas, principal Companhia aérea do Brasil, inicia nesta data a venda de bilhetes para a rota entre Brasília (BSB) e Bogotá (BOG), sua mais recente base internacional. Anunciado em abril, na capital colombiana, durante evento no qual estiveram presentes os presidentes brasileiro e colombiano, Luiz Inácio Lula da Silva e Gustavo Petro, o voo entre as duas capitais terá frequência de três operações semanais, de ida e volta, às terças, quintas e sábados, iniciando em 4 de fevereiro de 2025. Em 30 de março, os voos serão operados às segundas, sextas e domingos, nos mesmos horários (confira tabela abaixo).

O novo voo teve sua aprovação pelos órgãos reguladores colombianos na última semana e vai atender à crescente demanda para transporte de Clientes, cargas e e-commerce entre Brasil e Colômbia, e é um estímulo ao comércio, turismo e geração de riquezas em ambas as nações.

A GOL inaugurou sua operação em Bogotá no início de abril, com voos a partir de Guarulhos/São Paulo (GRU) e Buenos Aires/Ezeiza (EZE), e agora amplia a oferta neste que é um dos principais centros econômicos do continente. Além disso, a novidade fortalece o Aeroporto de Brasília como importante hub para a GOL, consolidada como a maior operadora para voos internacionais na capital federal, onde já conta com voos para Miami (MIA) e Orlando (MCO), e em dezembro também terá a retomada dos voos diretos para Cancún (CUN).

Em Brasília, clientes de 30 destinos do país contarão com uma rápida conexão para a Colômbia, fomentando o turismo e os negócios internacionais das regiões Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste. Com uma rica oferta de e para Brasília, clientes do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo, poderão embarcar nos aeroportos centrais das cidades (Santos Dumont e Congonhas) e fazer uma rápida conexão no Distrito Federal para seguir até a Colômbia.

Em Bogotá, os clientes terão à disposição conexões para mais de 50 destinos operados pela parceira avianca, como por exemplo Cartagena, Quito, Medellín, Lima, Barranquilla, Cidade do México, Cali, Guayaquil, San Andrés, Curaçao, San Salvador, Cidade da Guatemala, Cidade do Panamá, Santo Domingo, entre outras.

Já clientes voando a Bogotá terão também à disposição o serviço de “Stopover” em Brasília. O passageiro que que vai ou volta da Colômbia, mas que tem como destino outra cidade brasileira servida a partir de Brasília, poderá desembarcar com suas bagagens e permanecer por até duas noites no Distrito Federal antes de seguir viagem para o ponto final da sua viagem, sem custos. Para usufruir desse benefício, basta clicar em “Stopover” no momento da compra da passagem. Essa mesma facilidade é oferecida pela GOL, desde 2019, para aqueles que desejam fazer uma parada intermediária em São Paulo e mais recentemente foi disponibilizada pela companhia no Rio de Janeiro.

A rota entre Brasília e Bogotá se soma a outras importantes novidades apresentadas pela GOL ao mercado nos últimos meses. Ainda em 2024, a Companhia terá voos para Aruba (AUA), no Caribe, e San José (SJO), na Costa Rica, dois destinos exclusivos da GOL a partir de Guarulhos (GRU), além da retomada para Cancun (CUN) a partir do Distrito Federal.

“A operação entre Brasília e Bogotá será um marco para Brasil e Colômbia, ligando dois dos principais hubs de operação da GOL e da Avianca. A partir das duas capitais, as companhias atendem a mais de 80 destinos em 310 decolagens diárias”, comentou Rafael Araújo, diretor de Planejamento de Malha Aérea da GOL. “A ampliação da oferta de voos internacionais é uma das metas da Companhia para 2024 e Bogotá, com sua posição estratégica de conexão entre países das Américas do Sul, Central e do Norte, apresenta as condições ideais para integrar ainda mais os nossos povos e reforçar nosso compromisso com a democratização do transporte no continente”, completou.

“O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) tem trabalhado para aumentar a malha aérea doméstica e internacional, com foco no turismo de lazer e de negócios. A ampliação da conectividade permite, ainda, que os turistas estrangeiros possam conhecer o Brasil de Norte a Sul. Isso tem movimentado não só a cadeia de turismo, mas também desenvolvido economicamente os estados, gerando emprego e renda aos brasileiros”, disse Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos.

“A abertura desta nova rota direta entre Brasília e Bogotá fortalece ainda mais os laços entre a Colômbia e o Brasil, facilitando tanto o intercâmbio turístico quanto as oportunidades de negócios entre nossos países. Com a GOL, continuamos promovendo a conectividade que impulsiona o desenvolvimento econômico e social, permitindo mais visitantes para descobrir a diversidade da Colômbia, o país da beleza. Esperamos que esta nova conexão promova o crescimento sustentado em ambos os mercados”, comentou Carmen Cecília Caballero, presidente da ProColombia, entidade encarregada de promover o país como destino turístico, atrair investimentos diretos e alavancar as exportações não tradicionais.

“A GOL tem um hub instalado na capital federal e a sua conectividade é importante para criar essa sinergia com os voos internacionais da Companhia. Estamos muito contentes com mais esse destino direto do Distrito Federal. Bogotá é uma cidade importante da América Latina e estar ligada com Brasília facilita o encontro e a colaboração entre as capitais. Uma importante conexão para negócios e turismo”, comentou Daniel Dumaresq, gerente de Negócios Aéreos da Inframerica.

“Brasília tem o terceiro aeroporto brasileiro com o maior fluxo de passageiros de voos internacionais, atrás apenas de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ). Então, nada mais natural que esteja atraindo, cada vez mais, a atenção das companhias aéreas e conquistando novas rotas internacionais. Os voos são umas das formas que temos para incentivar o turismo e o comércio local. A Secretaria de Relações Internacionais faz essa abordagem com as empresas áreas, o setor produtivo e as embaixadas para trazer mais turistas para o DF. Todos ganham nessa negociação: o comércio local e a Inframerica, com maior movimentação no aeroporto, e o DF, que acolhe mais pessoas de fora para conhecer a cidade e movimentar a economia local”, afirmou Paco Britto, secretário de Relações Internacionais do Distrito Federal.

Os voos entre Brasília e Bogotá serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.

GOL Premium Economy e benefícios

Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes e bebidas alcoólicas.

A Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagem, também trará esses voos diretos em sua plataforma. Os Clientes podem comprar passagens GOL para Bogotá em dinheiro e acumular milhas na Smiles, ou ainda resgatar passagens pelos canais da Smiles utilizando suas milhas, ou ainda na opção Smiles & Money, que junta milhas com dinheiro. Atualmente, a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.

Os bilhetes entre Brasília (BSB) e Bogotá (BOG) já estão disponíveis no site e aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

Confira, abaixo, as frequências e os horários dos voos:

Brasília (BSB) – Bogotá (BOG): a partir de 04/02/2025

*A partir de 30/03/2025, voos às segundas, sextas e domingos, nos mesmos horários