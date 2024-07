GOL apresenta nova estrutura da área comercial

A GOL Linhas Aéreas, com o objetivo de fortalecer o atendimento aos seus parceiros comerciais e agilizar as operações B2B, apresenta ao mercado nesta data os novos executivos que ajudarão a Companhia a estar cada vez mais próxima dos agentes de viagens e Clientes em geral.

A partir da próxima segunda-feira, Danillo Barbizan assumirá a posição de Diretor de Canais de Vendas da Companhia. O executivo será responsável pelo relacionamento com todos os canais indiretos e parceiros da GOL, além de gerenciar acordos internacionais em alianças estratégicas como a existente com a Avianca. Ele também estará à frente das ações de vendas de produtos auxiliares e da evolução da experiência do portal de parceiros e do e-commerce GOL.

Com mais de 15 anos de experiência no setor de turismo, Barbizan tem um histórico consolidado no mercado brasileiro e sul-americano, com vasta experiência na condução de canais de distribuição, incluindo agências de viagens (TMC – Travel Management Company) globais e regionais, OTA (Online Travel Agency) e negociações corporativas. Nos últimos anos liderou a equipe de vendas da Delta Airlines no Brasil. Formado em Turismo, ele possui MBA em Gestão do Negócio pela USP.

Na mesma estrutura, a GOL também contará com Diogo Conde como diretor de Planejamento de Canais de Vendas, uma nova posição criada para a área comercial.

O executivo já iniciou seu trabalho na Companhia e será responsável por liderar estratégias para maximizar as vendas dos canais de vendas, buscar oportunidades em conjunto com a área de Revenue Management e garantir que o uso das condições comerciais esteja alinhado com a estratégia da Companhia.

O executivo conta com mais de 10 anos de experiência na Vivo, com forte atuação em Business Intelligence e Data Analytics, além de passagens pela área financeira em Citibank, Itaú e Credicard. É formado em Administração pela USP, com especializações e MBA pela FGV.

A diretoria, que manterá seu foco na inovação e na evolução da experiência digital, também já conta um novo executivo com essa expertise. Acacio Pedro assumiu a posição de gerente executivo de E-commerce e do portal B2B, liderando squads dedicados à evolução da experiência digital da GOL, tanto na venda quanto no pós-venda. O objetivo é que a experiência digital seja a melhor do mercado, facilitando a jornada dos agentes de viagens no portal B2B.

Com vasto conhecimento em CRM, Marketing Digital e Produtos Digitais, Acacio passou pela Memed como diretor executivo de marketing, Growth e Data Science, no PicPay como Head de Martech, no Grupo CVC Corp como head de Data Science e BigData, além de experiencia no setor financeiro e tecnologia com passagem no Citibank, Credicard e Microsoft.

“A chegada deste time de profissionais reflete nosso compromisso contínuo em ser uma empresa próxima e parceira do agente de viagens. Investimos em uma estrutura ainda mais robusta para atender nossos parceiros de maneira mais eficiente, da forma que entendemos ser a melhor para todos atingirem seus objetivos. Com essa mudança, esperamos aumentar a agilidade na avaliação de oportunidades de mercado, fomentar novos negócios e aprimorar a experiência dos nossos canais B2B e B2C, sempre com nossas equipes de atendimento à disposição dos nossos parceiros”, disse Carla Fonseca, vice-presidente da GOL e CEO da Smiles.