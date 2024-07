Gojira cativa o público durante cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris

No coração da história parisiense, onde ainda perduram os ecos do confinamento de Maria Antonieta, Gojira eletrizou o palco com uma performance emocionante de “Ah! Ça Ira”, na Conciergerie, durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na última sexta-feira (26).

A aclamada banda francesa de metal, conhecida pela sua energia intensa e letras instigantes, cativou um público de mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo.

Em meio a uma dramática exibição de fogos de artifício e uma chuva rítmica, Gojira apresentou um show cru e poderoso que fundiu a grandeza histórica com o metal moderno.

Com réplicas de Maria Antonieta preenchendo as vitrines da Conciergerie como pano de fundo, a performance do grupo foi um tributo impressionante ao passado e uma declaração ousada do presente.