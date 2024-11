Goiás terá nova turnê do “Natal de Encantos – O Musical” com entrada gratuita

O espetáculo “Natal de Encantos – O Musical” está de volta para sua 7ª temporada em Goiás, com uma série de apresentações gratuitas em seis cidades do estado. A partir de 30 de novembro, o musical fará oito sessões nas seguintes cidades: Goiânia (22/11, 30/11, 04/12 e 12/12), Itumbiara (01/12), Bela Vista de Goiás (08/12), Cidade de Goiás (13/12), Jaraguá (14/12) e Caldas Novas (15/12). Em Goiânia, o espetáculo será realizado no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, como parte do Natal do Bem. Já no interior, os locais exatos serão divulgados em breve.

Criado em 2018 pelo cantor e diretor Hugo Vitti, o musical é considerado o maior espetáculo natalino de Goiás e o segundo maior do Brasil, contando com mais de 40 pessoas envolvidas, desde a produção até a apresentação. Em sua primeira edição, o evento já reuniu quase um milhão de pessoas, proporcionando um Natal mágico e acessível ao público, sempre com entrada gratuita.

O projeto tem como objetivo levar a esperança e o encanto natalino às famílias goianas, reunindo inúmeros artistas no palco, entre eles as cantoras Leilah Moreno e Talita Cipriano. Com cinco linguagens artísticas — canto, dança, circo, ginástica artística e artes cênicas — o show apresenta um repertório desenvolvido por Hugo Vitti e pelo produtor musical Roberto Milazzo. As músicas incluem clássicos de Natal e releituras vibrantes, que prometem emocionar todas as gerações.

Segundo o diretor Hugo Vitti, o público pode esperar muitas novidades para o “Natal de Encantos – O Musical”, incluindo figurinos, tecnologia avançada em iluminação, som e painéis de LED. “A cada ano buscamos trazer o que há de melhor para o público goiano, e este ano não será diferente. Celebramos as alegrias da família de forma lúdica, proporcionando esperança e a magia do Natal. O público, ao assistir ao espetáculo, vai embarcar em uma aventura musical que desperta sentimentos e sonhos”, destaca.

Ao longo dos sete anos de existência, o espetáculo se consolidou como uma tradição no estado. “É muito gratificante poder levar entretenimento de qualidade para tantas famílias. Este ano teremos uma seleção especial de canções natalinas que resgatam as tradições familiares, agora com um toque moderno e muitas surpresas encantadoras”, comenta Vitti.

Para o produtor musical Roberto Milazzo, o projeto é uma bela oportunidade de estar presente no Natal das pessoas. “O público já espera ansiosamente pelas apresentações. Em 2024 trabalhamos intensamente, preparando cada detalhe com muito carinho. O resultado vai encantar, emocionar e preparar todos para um Natal cheio de afeto”, ressalta Milazzo.

Garantia de acessibilidade e inclusão para todos

O “Natal de Encantos – O Musical” promove a inclusão cultural e acessibilidade com entrada gratuita e classificação livre, oferecendo espaços reservados para pessoas com mobilidade reduzida e intérpretes de Libras. Além disso, a linguagem do espetáculo é adaptada para facilitar a compreensão de todos, garantindo que pessoas com deficiência possam aproveitar cada momento do show.

O projeto conta com recursos do Programa Goyazes , do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, e tem o patrocínio da Equatorial Goiás .

Para acompanhar a agenda completa, com horários e locais de apresentação, acesse as redes sociais do projeto: @nossomusicaloficial

Serviço

“Natal de Encantos – O Musical”Entrada franca | Classificação: livre

– Goiânia – Polo ImóveisData: 22/11

Horário: 20 horas

– Goiânia – Palácio da Música / Centro Cultural Oscar NiemeyerDatas: 30/11, 04/12 e 12/12

Horário: 19h

– ItumbiaraData: 01/12

– Bela Vista de GoiásData: 08/12

– Cidade de GoiásData: 13/12

– JaraguáData: 14/12

-Caldas Novas

Data: 15/12