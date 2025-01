Goiás registra recorde em vendas de veículos novos

Segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), agosto se destacou como o mês com o maior número de vendas de veículos novos em Goiás, totalizando 2.551 unidades comercializadas. No acumulado do ano de 2024, os goianos adquiriram 25.458 carros leves novos.

A Fiat Strada consolidou sua liderança no mercado automotivo do estado, registrando 6.607 vendas e ocupando a primeira posição entre os modelos mais vendidos. A preferência por caminhonetes também foi notável, com a Toyota Hilux e a Ford Ranger se destacando na lista, seguidas pela Fiat Toro, que ficou em quarto lugar.

Os números indicam que a Hilux obteve 4.044 unidades vendidas, enquanto a Ranger teve um total de 3.496 vendas. A Fiat Toro, por sua vez, fechou a lista das quatro mais vendidas com 2.561 unidades.

Além de agosto, dezembro e setembro foram meses importantes para o comércio de veículos novos, com 2.467 e 2.429 vendas, respectivamente. Essa tendência reflete um aumento na demanda e na confiança do consumidor no setor automotivo.

Confira a lista completa dos 20 veículos mais vendidos em Goiás até agora:

1°

Marca: Fiat

Fiat Modelo: Strada

Strada Vendas: 6.607

2°

Marca: Toyota

Toyota Modelo: Hilux

Hilux Vendas: 4.044

3°

Marca: Ford

Ford Modelo: Ranger

Ranger Vendas: 3.496

4°

Marca: Fiat

Fiat Modelo: Toro

Toro Vendas: 2.561

5°

Marca: Volkswagen

Volkswagen Modelo: Saveiro

Saveiro Vendas: 1.562

6°

Marca: Chevrolet

Chevrolet Modelo: S10

S10 Vendas: 1.556

7°

Marca: Mitsubishi

Mitsubishi Modelo: L200

L200 Vendas: 1.310

8°

Marca: Ram

Ram Modelo: Rampage

Rampage Vendas: 923

9°

Marca: Chevrolet

Chevrolet Modelo: Montana

Montana Vendas: 807

10°

Marca: Renault

Renault Modelo: Oroch

Oroch Vendas: 573

11°

Marca: Volkswagen

Volkswagen Modelo: Amarok

Amarok Vendas: 442

12°

Marca: Nissan

Nissan Modelo: Frontier

Frontier Vendas: 433

13°

Marca: Fiat

Fiat Modelo: Fiorino

Fiorino Vendas: 344

14°

Marca: Renault

Renault Modelo: Master

Master Vendas: 329

15°

Marca: Fiat

Fiat Modelo: Titano

Titano Vendas: 319

16°

Marca: Ram

Ram Modelo: 3500

3500 Vendas: 293

17°

Marca: Freightliner

Freightliner Modelo: 2500

2500 Vendas: 159

18°

Marca: Ford

Ford Modelo: Transit

Transit Vendas: 149

19°

Marca: Fiat

Fiat Modelo: Scudo

Scudo Vendas: 140

20°