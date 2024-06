Goiás empata com o Coritiba por 1 a 1 em jogo morno e volta ao G-4 da Série B

Em um jogo sem grandes emoções, válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás e Coritiba se enfrentaram no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO), e empataram por 1 a 1. O empate, entretanto, acentuou ainda mais o equilíbrio no retrospecto geral do duelo. Em 45 jogos disputados entre eles, são 15 vitórias para cada lado e mais 15 empates.

Com o resultado, o time goiano chegou a 18 pontos, retornando para a zona de acesso à elite do futebol brasileiro, mas fechando a rodada na quarta colocação, agora com três de desvantagem para o América-MG, líder com 21. Do outro lado, o Coritiba chegou a 15 e subiu para o oitavo lugar, ficando três atrás do G-4.

Mesmo jogando fora de casa, o Coritiba se lançou ao ataque desde o apito inicial, e logo aos dois minutos de jogo, passou a frente no placar. O Matheus Frizzo bateu da entrada da área, a bola bateu na trave, correu na linha e entrou.

Aos sete, foi a vez de Yago Ferreira chutar cruzado e acertar a trave, quase ampliando o marcador. Porém, na primeira chegada com perigo na partida, o Goiás conseguiu empatar. Aos 25, Diego cruzou na área e a bola sobrou para Luiz Henrique, que de primeira, deixou tudo igual.

Na volta para a segunda etapa, o jogo esfriou totalmente. O lance que mas chamou atenção aconteceu já nos acréscimos, aos 47 minutos. Pedrinho chutou, a bola bateu no braço de Maurício e a arbitragem assinalou pênalti a favor do Goiás. Entretanto, após análise do VAR, o árbitro voltou atrás e o jogo terminou empatado.

Sem tempo a perder, os times já se preparam para voltar a campo ainda nesta semana, pela 11ª rodada da Série B. Na quarta-feira, o Goiás encara o Santos, na Vila Belmiro, a partir das 19h. No mesmo dia, às 21h30, o Coritiba recebe o América-MG, no estádio Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 x 1 CORITIBA

GOIÁS – Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz e Edson; Diego, Marcão Silva (Ian Luccas), Juninho (Rafael Gava), Welliton (Pedrinho) e Luiz Henrique; Paulo Baya (Halerrandrio) e Ángelo Rodríguez (Breno Herculano). Técnico: Márcio Zanardi.

CORITIBA – Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Fransérgio (Vini Paulista), Morelli (Geovane Meurer), Matheus Frizzo (Marcelo Benevenuto) e Yago Ferreira (Wesley Pomba); Leandro Damião (Matheus Bianqui) e Figueiredo. Técnico: James Freitas.

GOLS – Matheus Frizzo, aos dois, e Luiz Henrique, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Breno Herculano (Goiás); Bruno Melo, Figueiredo, Geovane Meurer (Coritiba).

ÁRBITRO – Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA – R$ 147.920,00.

PÚBLICO – 7.631 torcedores.

LOCAL – Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).