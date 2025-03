Goiânia recebe pilotos da MotoGP

O Autódromo Ayrton Senna da Silva receberá no dia 17 de março fãs do motociclismo para verem os pilotos Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Luca Marini (Honda HRC Castrol) e Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP, acompanhados pelos brasileiros Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Eric Granado (LCR E-Team).

Na ocasião, o piloto italiano Franco Morbidelli irá pilotar a Ducati Panigale V4S na pista goiana, e junto com os demais pilotos fará algumas acrobacias de demonstração, com momentos para conhecer os fãs e interagir com o público no local.

O evento é uma promoção do Governo de Goiás e acontecerá um ano antes do Grande Prêmio do Brasil 2026 de Moto GP e será realizado um dia depois do Grande Prêmio da Argentina.

Mais informações pelo site oficial do evento.