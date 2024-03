Godzilla e Kong: O Novo Império é a grande estreia da semana no Cine Araújo

Tem novidade boa para os amantes de filmes de ação e ficção científica nas telas do Cine Araújo, nesta quinta-feira, 28! Prepare-se para um longa-metragem repleto de emoção, batalhas e cenas de tirar o fôlego com Godzilla e Kong: O Novo Império.

A produção traz um novo capítulo do chamado MonsterVerse, onde Godzilla e Kong, antes grandes inimigos, agora, se unem contra uma ameaça mortal escondida no mundo dos humanos, que pode acabar com as suas vidas e, também, com toda a humanidade. Dirigido mais uma vez por Adam Wingard, o filme explora a antiga batalha de Titãs que contribuiu para o surgimento desses seres extraordinários e os ligou à humanidade para sempre.

Além da grande estreia da semana, o Cine Araújo continua com uma oferta imperdível para você, sua família e amigos: a Promo Cine. A iniciativa da rede conta com ingressos promocionais com valores diferenciados. Consulte no site as condições.

Fique por dentro das sessões e promoções, confira a classificação indicativa e adquira o seu ingresso através do site https://cinearaujo.com.br/ .

Sobre Godzilla e Kong: O Novo Império

Godzilla e Kong: O Novo Império é um filme de ação, fantasia e ficção científica distribuído pela Warner Bros. Pictures. É a sequência de Godzilla x Kong e o quinto filme do MonsterVerse, da Legendary Entertainment.

Serviço

Filme: Godzilla e Kong: O Novo Império

Data: estreia dia 28 de março

Horário e local: conforme programação