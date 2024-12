GM celebra 100 anos no Brasil com novo Chevrolet Equinox a gasolina

A General Motors (GM) está prestes a comemorar um século de operações no Brasil e, para marcar essa ocasião, anunciou o lançamento da versão a gasolina do Chevrolet Equinox , um SUV médio , previsto para o final de 2024 . Com preços a partir de R$ 267 mil , o modelo estará disponível em duas versões : a Activ , que apresenta rodas de 19 polegadas e interior em preto e bege , semelhante ao Onix Premier; e a versão RS , com visual esportivo, rodas aro 20 e detalhes em vermelho no interior .

Ambas as versões oferecem teto solar panorâmico e um painel de instrumentos integrado à central multimídia . Uma característica apreciada por muitos é a presença de botões físicos para ajustes do ar condicionado e do sistema de aquecimento ou resfriamento dos bancos dianteiros . O câmbio automático de oito marchas possui alavanca junto à coluna de direção, liberando espaço no console central para portas-copos profundos e um carregador por indução para smartphones .

O motor 1.5 turbo a gasolina gera 177 cv , destacando-se como uma alternativa mais acessível em comparação ao Equinox 100% elétrico, que custa R$ 419 mil . Com a motorização turbo convencional dominando 70% das vendas de SUVs no Brasil , a GM considera essencial manter essa opção em seu portfólio .

Embora o novo Equinox tenha dimensões semelhantes à geração anterior , com um nível crescente na largura para 1,90 m , ele parece ser mais luxuoso . O interior é revestido com tecido sintético padrão Cadillac , proporcionando uma experiência de conforto superior . O banco traseiro oferece bom espaço para as pernas e aquecimento nas extremidades , enquanto as portas-malas contam com abertura eletrônica . Importado do México sem imposto de importação , o Equinox chega em volumes limitados, reforçando a estratégia da GM no mercado brasileiro .

