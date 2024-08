Gloria Pires volta às telonas em Vovó Ninja

Gloria Pires volta às telonas ao lado de Cleo na comédia VOVÓ NINJA, que chega exclusivamente aos cinemas em 5 de setembro. A coprodução da Galeria Distribuidora conta a história de Arlete (Gloria Pires), uma avó nada convencional que viverá momentos transformadores com os netos nas primeiras férias que passarão juntos. Confira aqui o trailer do filme.

Com direção de Bruno Barreto, VOVÓ NINJA também é estrelado por Leandro Ramos, Luiza Salles, Michel Felberg, Angelo Vital, Matheus Ceará, Dadá Coelho, Luiza Nery, Thiago Justino, Pedro Miranda e Miguel Lobo. O longa é uma coprodução da Galeria Distribuidora com a LC Barreto e o Grupo Telefilms.

Com roteiro de Rodrigo Goulart, Gustavo Acioly e Gabi Mancini, VOVÓ NINJA conta a história de Arlete (Gloria Pires), que vive reclusa e tem um estilo de vida zen. Ela se prepara para receber os três netos em sua casa, depois de muito tempo sem vê-los. Arlete não tem muita intimidade ou jeito com as crianças, que estão insatisfeitas de passar as férias com a avó em um sítio sem internet, cheio de regras e tarefas domésticas. Após uma tentativa de roubo no local, o caçula Davi (Angelo Vital) descobre que a avó tem habilidades fora do comum e, junto com os irmãos, faz de tudo para descobrir qual é o segredo de Arlete.

Sobre a Galeria Distribuidora

Fundada em 2018, a Galeria Distribuidora é uma empresa brasileira que atua no desenvolvimento, produção e distribuição de longas-metragens e séries nacionais. Inovação e dinamismo estão no DNA da Galeria, que atua em parceria com as maiores produtoras do país, desde o início de cada projeto. Focada em conteúdos comerciais e com grande apelo junto ao público, a empresa apresenta em seu catálogo filmes como ‘Detetive Madeinusa’, comédia com fenômenos do humor liderada pelo humorista Tirullipa; ‘Papai é Pop’, filme inspirado no livro homônimo de Marcos Piangers, estrelado por Lázaro Ramos ao lado de Paolla Oliveira; ‘Fazendo Meu Filme’, estrelado por Bela Fernandes; ‘Meninas Não Choram’ com Letícia Braga e Duda Matte; ‘Partiu América’ protagonizado por Matheus Ceará. Os próximos lançamentos da Galeria Distribuidora são: ‘Vovó Ninja’, filme para toda a família com direção de Bruno Barreto e protagonizado por Gloria Pires; ‘Doce Família’ com Mariana Xavier e Viih Tube; e ‘Mãe Fora da Caixa’ com Miá Mello. A Galeria Distribuidora é coprodutora e distribuidora de um case inédito no mercado cinematográfico local: ‘A Meninas Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais’, dois longas com pontos de vista diferentes sobre o caso von Richthofen. A trilogia sobre um dos crimes que mais chocou o Brasil foi concluída com o lançamento de ‘A Menina Que Matou Os Pais – A Confissão’.

Sobre a LC Barreto

Fundada em 7 de maio de 1963, a L.C. Barreto Produções Cinematográficas possui uma trajetória tão rica que até se confunde um pouco com a história do cinema no Brasil e da América Latina. São mais de 80 produções e coproduções de curta e longa-metragem nos seus 55 anos de existência. Consagrada no Brasil e no exterior, em sua trajetória cinematográfica está uma das adaptações mais bem sucedidas do escritor Jorge Amado e um dos filmes chaves da história moderna do cinema brasileiro que durante 34 anos, com 10.735 milhões de espectadores, foi o maior sucesso de bilheteria do cinema brasileiro – a obra Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), de Bruno Barreto. O filme é a maior referência cultural do nosso cinema no mundo e foi exibido comercialmente em mais de 80 países. Além de duas produções indicadas ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro: O Quatrilho (1996), de Fábio Barreto, e O Que é Isso Companheiro (1998), de Bruno Barreto. Diversidade, inovação, criatividade e reconhecimento internacional fazem da L.C. Barreto uma empresa atualizada com as demandas do dinâmico mercado cinematográfico e audiovisual. Sempre presente na formulação de políticas para a produção nacional, tem sido líder da busca de soluções para a auto sustentabilidade da indústria cinematográfica no país.