Gloria Pires luta kung fu em filme e tem antiga paixão revelada por Cleo

Seria mais um caso de arte imitando a vida? Em “Vovó Ninja”, que estreia na quinta-feira (5) nos cinemas, Gloria Pires vive a mãe de Cleo Pires —sua filha na vida real— pela primeira vez na dramaturgia. Mas as semelhanças param por aí.

Na trama, sua personagem, Arlete, é avó de três crianças conectadas, que ela vai receber em casa depois de muito tempo sem vê-las. Assim como os netos fictícios, os espectadores devem se surpreender ao descobrir uma habilidade secreta da aparentemente tranquila vovó: ela é uma lutadora de kung fu, que passou anos na China, aprendendo a arte da guerra.

Quem não se surpreendeu tanto assim foram os filhos da atriz. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Cleo contou por que Gloria escolheu fazer um papel tão inusitado: “Ela amou! Essa mulher amava Bruce Lee. Bento, meu irmão, era obcecado por Bruce Lee por causa dela. Ela amou ter que fazer isso. É a cara dela!”.

No filme, Arlete luta contra invasores de sua fazenda e mostra todas as suas habilidades marciais. O diretor Bruno Barreto contou que a atriz teve seis semanas de treinamento e realmente fez quase todos os movimentos: “Ela sabia todos [os golpes]. A gente só não deixou ela fazer todos porque imagina se ela quebra alguma parte do corpo? Seria uma tragédia”.

Gloria e Cleo lembram que Bento, filho mais novo da atriz com Orlando Morais, era um grande fã de kung fu, incentivado pela paixão da mãe pelo ator sino-americano. “Ele fez até o aniversário dele com o tema ‘Bento Lee’. O nome dele era Bento Lee, por causa do Bruce. Ele conhecia as cenas, sabe? Ele chegou a fazer um pouco de kung fu”, conta Gloria.

Ainda em clima familiar, as atrizes comentam a sensação de contracenarem primeira vez como mãe e filha. “Para, mim foi um sonho. A gente tem muita sorte de poder ser artista e de ter a arte como lugar de encontro com as pessoas que amamos. Principalmente minha mãe, que é uma rainha nessa arte”, derrete-se Cleo.

A atriz não quis falar se pretende perpetuar a linhagem de artistas com um filho seu, mas Gloria adiantou que quer ser avó e, se seu desejo se concretizar, gostaria de ser presente na criação dos netos. “Eu quero ser uma avó participativa. Mas não vou ser a avó que deseduca, não, vou ser uma avó que educa”, diz. “Ela já me prometeu isso”, confirma Cleo.

“Vovó Ninja” tem ainda Leandro Ramos, Luiza Salles, Michel Felberg, Angelo Vital, Matheus Ceará, Dadá Coelho, Luiza Nery, Thiago Justino, Pedro Miranda e Miguel Lobo. O roteiro é de Rodrigo Goulart, Gustavo Acioly e Gabi Mancini.