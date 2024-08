Gloria Perez faz piada com medida protetiva contra Davi Brito

A novelista Gloria Perez usou sua conta no Twitter para fazer um comentário irônico sobre a medida protetiva concedida pela Justiça do Amazonas em favor da influenciadora Tamires Assis contra Davi Brito, campeão do BBB 24.

“Ela está se mudando para a Bahia?”, perguntou a escritora, ao publicar trechos de uma reportagem sobre a medida, que proíbe Davi de citar o nome de Tamires, assim como entrar em contato com ela nas redes sociais, além de impor uma distância mínima de 100 metros entre os dois. A modelo, conhecida por ser membro do Boi Garantido, mora em Manaus. Davi, em Salvador, na Bahia.

O pedido foi feito pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) do Amazonas e acolhido pela Justiça do estado. Em nota envidada ao F5, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) confirma que “uma mulher de 34 anos solicitou medida protetiva em face de um homem de 21 anos, alegando ter sofrido violência psicológica e ameaças”.