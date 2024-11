Gloria Groove traz nova versão do clássico “Smoke Gets In Your Eyes” para a trilha sonora da novela da Globo

Gloria Groove, uma das artistas mais consagradas do país, marca presença na trilha sonora da nova novela das seis da TV Globo, “Garota do Momento”, que estreou na noite de ontem (4). A artista gravou uma interpretação emocionante de “Smoke Gets In Your Eyes”, canção conhecida na versão do grupo estadunidense The Platters, lançada em 1959, e que ganha uma nova roupagem na voz de Gloria.

A versão de Gloria, que adiciona sua marca pessoal ao clássico, marcou o primeiro capítulo da novela e já está disponível em todas as plataformas digitais. Além de “Smoke Gets In Your Eyes”, a trilha sonora de “Garota do Momento” apresenta releituras de outros clássicos dos anos 50, como como Iza, que regravou “Cry Me a River” na voz de Iza, “A Noite do Meu Bem” na voz de Gaby Amarantos, “Se Acaso Você Chegasse” na voz de Criolo, e “Pensando em Ti” na voz de Leo Santana.

Com o lançamento de sua versão de “Smoke Gets In Your Eyes”, Gloria Groove reforça mais uma faceta em sua discografia ao explorar o universo do soul. A multiartista é conhecida por sua versatilidade musical, transitando com maestria por diversos gêneros que vão do pop ao funk, ao rap e ao pagodão baiano. Neste ano, promove a “Serenata da GG”, seu primeiro projeto de pagode dividido em dois volumes, que juntos somam mais de 200 milhões de reproduções nas plataformas.