Gloria Groove se prepara para show imperdível no Espaço Unimed

A cantora Gloria Groove foi convidada pela renomada marca internacional Jean Paul Gaultier para prestigiar o exclusivo jantar de lançamento da nova fragrância DIVINE, que aconteceu ontem (17) no Rio de Janeiro. Sobre o momento, Gloria declarou: “Hoje estou realizando um sonho como drag queen, de ter esse tipo de abertura na moda com uma marca tão grande. Isso me faz lembrar do começo da minha carreira, quando eu jamais imaginava que marcas importantes depositariam essa confiança em mim. Que fique como lição: a gente sempre tem mais um desafio a superar, uma barreira a derrubar”

Além de marcar presença no mundo da moda, Gloria Groove se prepara para um momento igualmente marcante no cenário musical. Amanhã, dia 19, a artista estreia sua nova turnê, “Serenata da GG”, no Espaço Unimed, em São Paulo. O espetáculo, que celebra seu mais recente projeto de pagode, promete uma experiência completa de imersão musical, combinando romantismo e o estilo musical que inspira a cantora.

“Serenata é um projeto muito especial para mim, e poder iniciar essa turnê em São Paulo é uma realização enorme. É uma celebração do amor, da música e das minhas referências dos anos 90”, afirma Gloria. Com ingressos quase esgotados, a expectativa para o show é alta, e a noite de amanhã promete ser inesquecível para os fãs da artista.

Os últimos ingressos estão disponíveis no site da Ticket360, e a abertura da casa está marcada para as 21h.