Gloria Groove se destaca nas rádios de todo país e alcança Top 20 com “Nosso Primeiro Beijo”

Dia histórico! Depois de impactar as rádios de todo o país, o single “Nosso Primeiro Beijo”, de Gloria Groove, entrou oficialmente para o ranking da Crowley, empresa que monitora a execução de músicas nas rádios brasileiras. Esta é a primeira vez que uma artista drag queen atinge o feito – mais uma barreira quebrada e uma enorme conquista para a carreira de Gloria.

A canção viralizou no TikTok muito antes do lançamento e registrou uma subida crescente nas plataformas de áudio. Na atualização de hoje do Top Brasil do Spotify, “Nosso Primeiro Beijo” entrou oficialmente para o Top 20, subindo seis posições e atualmente em #17, com 517,692 streams na plataforma em 24 horas. Nos rankings da Deezer e do Apple Music, a faixa desponta na 9ª posição.

Gloria Groove comemorou o sucesso do single com uma fala potente: “Ser uma drag queen é ter um eterno compromisso com o inesperado. É o dom que te lembra de não se levar tão a sério, e simplesmente brincar de ser. Feito criança. Ser referência é ter a responsabilidade de semear ideias de amor e liberdade. Meu grande orgulho tem sido ver a quantidade de discussões, pautas e tabus que vão se desdobrando no decorrer deste processo. A música não tem dono, nem endereço e desconhece barreiras. Sou tão realizada de ter conseguido despejar tudo isso nesse projeto! Ter vocês ouvindo e amando a minha Serenata é a maior resposta. Obrigada!”

“Nosso Primeiro Beijo” faz parte do projeto “Serenata da GG, Vol.1 (Ao Vivo)”, lançado no final de maio, que já ultrapassa 15 milhões de reproduções no Spotify e permanece entre os álbuns mais escutados do país na plataforma. O primeiro dos dois volumes do projeto de pagode de Gloria Groove conta com participações especiais de Ferrugem, Alcione, Thiago Pantaleão, Gina Garcia e Belo, entre músicas inéditas, covers e regravações de canções da multiartista em versões de pagode.